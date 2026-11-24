La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito, hizo efectiva una nueva orden de aprehensión contra el segundo ciudadano presuntamente vinculado al hecho de incendiarismo registrado el sábado 14 de noviembre de 2026 en una residencia de Brisas del Golf, residencia del periodista Rolando Rodríguez.

Mediante un comunicado, la entidad informó que, en las próximas horas, la Fiscalía pondrá al investigado a disposición del Juzgado de Garantías para las audiencias correspondientes.

¿Por qué se había dejado sin efecto la aprehensión del segundo sospechoso?

El Ministerio Público explicó que, el pasado 20 de noviembre, la jueza de garantías reconoció que la aprehensión se había realizado dentro del plazo legal. Sin embargo, ordenó dejarla sin efecto debido a que el investigado debió someterse a una intervención quirúrgica por problemas de salud que presentaba antes de su captura.

Mientras el ciudadano se recuperaba, la Fiscalía solicitó custodia policial permanente.