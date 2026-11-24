La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará hoy, martes 24 de noviembre, desde las 8:00 p.m., hora de Panamá, en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan. Un total de 116 candidatas competirán por la corona en la edición número 75 del certamen de belleza, entre ellas la representante panameña, Gabriela González.

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Miss Universo 2026: ¿a qué hora y dónde ver la final en Panamá?

Los panameños podrán disfrutar de la gran final del certamen bajo la siguiente programación:

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora: 8:00 p.m., hora de Panamá.

Lugar: Coliseo de Puerto Rico, San Juan.

Transmisión en vivo: Telemetro.

Además, todos los detalles del evento podrán seguirse a través del perfil oficial de Instagram de La Mordida.

Gabriela Lineth González invita a los panameños a votar en Miss Universo 2026

La representante de Panamá, Gabriela Lineth González, envió un mensaje a los panameños en el que los invitó a apoyarla mediante la votación que le permitiría obtener un puesto entre las 30 semifinalistas del certamen.

Los interesados en respaldar a la candidata panameña pueden hacerlo a través de la aplicación MU FAN, disponible en las siguientes plataformas:

App Store, para dispositivos iOS.

Google Play Store, para dispositivos Android.