La representante de Panamá en Miss Universe 2026 , Gabriela González del Valle, participó este domingo 22 de noviembre en la gala preliminar del certamen, celebrada en San Juan, Puerto Rico, donde las 116 candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala. La presentación fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de La Mordida.

Durante la competencia, la panameña de 20 años lució un elegante vestido de gala color fucsia, con detalles brillantes y una abertura en la pierna izquierda, con el que desfiló ante el jurado y el público presente.

Gabriela González del Valle representa a Panamá en Miss Universe 2026

La participación de Gabriela González del Valle pudo seguirse durante la transmisión de La Mordida, que registró más de 100,000 visualizaciones, permitiendo a los seguidores del certamen disfrutar de las pasarelas de las candidatas.

La representante panameña también desfiló en traje de baño, como parte de las evaluaciones preliminares del concurso internacional de belleza.

Reviva la participación de Gabriela González del Valle en la gala preliminar de Miss Universe 2026 a través del canal de YouTube de La Mordida.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universe 2026 en Panamá?

La gran final de Miss Universe 2026 se celebrará este martes. Los panameños podrán seguir la competencia en vivo a través de Telemetro, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universe y acompañar a Gabriela González del Valle en su participación en el certamen.