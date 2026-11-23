La gran final de Miss Universe 2026 se celebrará este martes 24 de noviembre, a las 8:00 p.m., hora de Panamá, en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan. Un total de 116 candidatas competirán por la corona de la edición número 75 del certamen de belleza, que actualmente ostenta la mexicana Fátima Bosch, ganadora de 2025.

Tras las actividades preliminares, la expectativa se concentra en la elección de la nueva Miss Universo, con representantes de Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, Cuba y Chile entre las favoritas mencionadas en medios especializados y pronósticos internacionales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: "Diosa Panamá – El oro verde": presentan el traje nacional de Gabriela González para Miss Universo 2026

Miss Universo 2026: ¿cuándo y a qué hora será la final?

Estos son los principales detalles de la gala de coronación:

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora en Panamá: 8:00 p.m.

Lugar: Coliseo de Puerto Rico, San Juan.

Participantes: 116 candidatas.

Edición: número 75 de Miss Universo.

Los panameños podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de Telemetro, para seguir cada momento de la gala y conocer a la nueva reina de la belleza universal.

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?

A pocas horas de la gran final, varias candidatas destacan en las selecciones de especialistas, encuestas y pronósticos publicados durante la competencia.

Entre las principales favoritas figuran:

Clara Vegas Goetz (Venezuela)

Jennifer Barreto (Puerto Rico)

Bea Millan-Windorski (Filipinas)

Mia Dio (Cuba)

Dominga López (Chile)

Otras representantes que también aparecen en selecciones de favoritas son Garance Authié, de Francia; Georgia Waddington, de Nueva Zelanda; y Melissa Núñez, de República Dominicana.

Miss Universo 2026: todo listo para conocer a la sucesora de Fátima Bosch

La edición número 75 de Miss Universo llega a su etapa decisiva después de las actividades preliminares, en las que las participantes tuvieron la oportunidad de mostrar su preparación ante el público y los especialistas que siguen el certamen.

La gala de este martes definirá quién recibirá la corona de manos de Fátima Bosch, representante de México que obtuvo el título en 2025.