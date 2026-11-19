La Organización Señorita Panamá presentó oficialmente “Diosa Panamá – El oro verde”, el traje nacional que lucirá Gabriela Lineth González, representante de Panamá en Miss Universo 2026, durante el certamen internacional que se celebrará en Puerto Rico.

La creación es obra del diseñador panameño César Pinilla, quien estuvo a cargo de confeccionar la propuesta que representará al país en la presentación de trajes nacionales del concurso.

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¿Cómo se llama el traje nacional de Miss Universo Panamá 2026?

“Diosa Panamá – El oro verde”, el traje nacional que será lucido por nuestra Miss Universe Panamá 2026, Gabriela Lineth González, en Puerto Rico, fue presentado oficialmente por la Organización Señorita Panamá.



Es una obra creada por el diseñador panameño César Pinilla. pic.twitter.com/6z5242LpX8 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2026

El diseño lleva por nombre “Diosa Panamá – El oro verde” y fue presentado como la vestimenta que utilizará Gabriela González para representar a Panamá ante las demás participantes del certamen.

Hasta el momento, la información divulgada no detalla los materiales utilizados ni el significado de los elementos que componen la creación.

La presentación del traje forma parte de los preparativos de la representante panameña para su participación en Miss Universo 2026.