La diputada Alexandra Brenes cuestionó el cobro de B/.2.14 por cada retiro de efectivo con la tarjeta PUNCH de la Caja de Ahorros, utilizada para recibir determinados beneficios educativos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). La comisión anunciada también aplica a operaciones realizadas en cajeros automáticos de la propia entidad bancaria.

La parlamentaria manifestó su preocupación por los descuentos que podrían aplicarse a los fondos destinados a estudiantes y sus familias, por lo que pidió revisar esta práctica. «Es la Superintendencia de Bancos quien regula todas las actividades bancarias en Panamá y hoy expuse lo que está pasando con el retiro de efectivo en los cajeros automáticos de la Caja de Ahorro», expresó Brenes.

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¿Cuánto cobra la Caja de Ahorros por retirar dinero con la tarjeta PUNCH?

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La comisión anunciada por la entidad bancaria es de B/.2.00 más el 7 % de ITBMS, equivalente a B/.2.14 por transacción, tanto en cajeros de Caja de Ahorros como de otros bancos.

Sin embargo, la Caja de Ahorros informó que durante noviembre y diciembre de 2026 se aplicará un período de gracia sin cobro de esta comisión, mientras evalúa el comportamiento de los retiros de efectivo.

La posibilidad de retirar dinero en cajeros automáticos está habilitada para beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad. Esta función no está disponible para los beneficiarios del PASE-U.

IFARHU: Diputada pide revisar las comisiones por retiros de becas

Brenes hizo un llamado al IFARHU para que revise la situación y se eviten descuentos adicionales al momento de acceder a los recursos educativos.

El cuestionamiento surge luego de que se conocieran las condiciones establecidas para retirar efectivo con la tarjeta PUNCH, que incluyen un monto mínimo de B/.5.00, un máximo de B/.500.00 por transacción y hasta cinco retiros diarios.

Aunque la entidad bancaria anunció la suspensión temporal del cobro, todavía no se ha informado si la comisión será eliminada de forma permanente o si comenzará a aplicarse después de diciembre.