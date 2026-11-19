El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA ) pronosticó lluvias y aguaceros acompañados de actividad eléctrica para este jueves 19 de noviembre de 2026, principalmente durante la tarde en la vertiente del Pacífico. Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C , mientras que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y muy altos.

Contenido de interés: IFARHU anuncia entrega de tarjetas PUNCH para pagos de becas del 23 al 26 de noviembre en Guna Yala

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde lloverá en Panamá hoy, jueves 19 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el meteorólogo Blas Córdoba, las condiciones del tiempo variarán durante el día:

Durante la mañana:

Caribe: cielo de parcialmente nublado a nublado, con lluvias y aguaceros en toda la vertiente.

Pacífico: cielo despejado a parcialmente nublado, con aguaceros aislados en la ciudad de Panamá, el golfo de Panamá y sectores costeros de Darién.

Durante la tarde:

Caribe: se esperan aguaceros en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Pacífico: se pronostican aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en distintos sectores de la vertiente.

Durante la noche:

Caribe: podrían mantenerse lluvias aisladas en Costa Arriba de Colón, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Pacífico: se esperan aguaceros aislados en los golfos de Chiriquí y Panamá, así como en sectores de Darién.

Temperaturas y radiación ultravioleta en Panamá

El IMHPA informó que las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C.

Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre moderados y muy altos, por lo que se recomienda utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

¿Cómo estarán las condiciones marítimas?

Según el pronóstico del IMHPA, se esperan condiciones marítimas favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, especialmente en las áreas donde se pronostican aguaceros y tormentas eléctricas.