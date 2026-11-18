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Comunidad de Tuluntum en Soná piden apoyo y construcción de puentes

Aislada y olvidada, así se encuentra la comunidad de Tuluntum en Rodeo Viejo, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas. Los moradores piden apoyo de las autoridades ante las afectación que presentan sus viviendas tras el terremoto, además, no cuentan con puentes por lo que deben utilizar cayucos para poder movilizarse y cruzar los ríos San Pablo y Cobre.