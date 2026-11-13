Comunidad de Santa Fe de Soná denuncia casos de vómitos y diarrea

Habitantes de la comunidad Patriota, en el distrito de Soná , provincia de Veraguas, denunciaron casos de personas con cuadros de vómitos y diarrea. Además, señalaron que en los análisis de laboratorio se observaron muestras de heces con presencia de sangre, situación que generó preocupación entre los residentes.

MINSA brinda apoyo a la comunidad

Houndis Rodríguez, del Ministerio de Salud (MINSA), informó que la institución está apoyando a la comunidad con el suministro de materiales necesarios para restablecer el abastecimiento de agua desde la captación hasta el tanque de reserva, como una medida paliativa.

Rodríguez explicó que las quebradas son abiertas y pueden contaminarse, especialmente en el área donde ocurrieron los deslizamientos y se encuentra la captación de agua.

Añadió que las réplicas sísmicas y los aguaceros han provocado nuevamente daños en las tuberías, afectando el traslado del agua hacia el tanque de reserva.

Ante el colapso de la toma de agua en la comunidad de La Patriota, en el distrito de Soná, y los cuadros de vómito y diarrea, el Ministerio de Salud ha procedido a apoyar con el suministro de materiales para que el agua llegue desde la captación hasta el tanque de reserva, como… pic.twitter.com/HmnzIeV42z — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2026

MINSA realiza estudios

El Ministerio de Salud también lleva a cabo estudios para evaluar la situación y determinar las condiciones del agua que recibe la comunidad.

Mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos para restablecer el suministro, los residentes esperan que las autoridades logren una solución que garantice el acceso a agua segura y evite nuevas afectaciones a la salud de la población.