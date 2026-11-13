Muelles de Panamá podrían convertirse en observatorios del mar: esta es la propuesta de Giuseppe Cicatelli

Los muelles de Panamá podrían convertirse en puntos de observación científica para recopilar información sobre las condiciones del mar y apoyar las decisiones de comunidades costeras, pescadores y empresas. La propuesta fue planteada por el empresario Giuseppe Cicatelli, quien considera que las instalaciones existentes podrían aprovecharse para desarrollar proyectos de monitoreo bajo supervisión de especialistas.

Cicatelli, fundador y principal de Bacalia Group y presidente ejecutivo de Grand Caribbean Marinas, explicó que la iniciativa busca conectar la infraestructura costera con las necesidades de investigación, sin sustituir el trabajo de las instituciones científicas que ya operan en el país.

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¿Cómo funcionarían los muelles como observatorios del mar?

La propuesta consiste en aprovechar muelles y otras instalaciones costeras para colocar instrumentos capaces de registrar determinadas condiciones del agua, siempre que los investigadores consideren que esos lugares son adecuados para realizar las mediciones.

Mupa

Entre las variables que podrían estudiarse, dependiendo de las necesidades identificadas, se encuentran:

Variaciones del nivel del agua.

Temperatura del mar.

Determinados indicadores de calidad del agua.

Condiciones que puedan influir en la operación y el mantenimiento de instalaciones costeras.

Sin embargo, Cicatelli aclaró que la selección de equipos dependería de los objetivos de cada investigación.

"Pero empezaría por la pregunta, no por el sensor. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Quién utilizaría esa información? ¿Ese lugar permite medirlo correctamente?", explicó. "Pero empezaría por la pregunta, no por el sensor. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Quién utilizaría esa información? ¿Ese lugar permite medirlo correctamente?", explicó.

El empresario señaló que su experiencia en la operación de marinas en Puerto Rico le ha permitido identificar la importancia de contar con información para planificar inversiones, mantenimiento y mejoras en las instalaciones.

Panamá ya cuenta con programas de monitoreo marino

Cicatelli reconoció que Panamá dispone de instituciones que realizan investigaciones sobre las condiciones oceánicas.

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Entre ellas mencionó al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, cuyo programa de monitoreo físico incluye sensores de temperatura oceánica en las costas del Caribe y el Pacífico, además de actividades de seguimiento de la calidad del agua en la bahía de Panamá y Bocas del Toro.

Por esta razón, explicó que su propuesta no busca crear una estructura paralela, sino explorar cómo los operadores de instalaciones costeras podrían complementar los programas existentes.

"No propongo empezar de cero ni crear una estructura paralela. La pregunta es cómo complementar lo que existe", sostuvo.

Proyecto de Cape Cod serviría como referencia para Panamá

Como ejemplo internacional, Cicatelli mencionó Tide Together, una iniciativa anunciada en octubre de 2026 por WHOI Sea Grant, de la Woods Hole Oceanographic Institution, en Massachusetts, Estados Unidos.

Según la información presentada por el empresario, el proyecto contempla instalar 30 sensores de nivel del agua en 15 localidades de Cape Cod, aprovechando estructuras existentes, como pilotes, puentes y pasarelas.

La iniciativa también prevé compartir información en tiempo real, elaborar informes y mantener encuentros con las comunidades que utilizarían los datos.

Cicatelli aclaró que no se trataría de reproducir automáticamente ese modelo en Panamá, sino de evaluar qué elementos podrían adaptarse a las necesidades y capacidades del país.

¿Cuándo podría comenzar un proyecto de monitoreo marino en Panamá?

Por el momento, la iniciativa se encuentra en una etapa de propuesta y no cuenta con un presupuesto aprobado, una alianza formalizada ni una fecha de ejecución anunciada.

Cicatelli considera que el primer paso debería ser establecer un diálogo entre investigadores, comunidades y operadores de instalaciones costeras para identificar necesidades concretas.

A partir de ese intercambio, podría diseñarse un proyecto piloto con un número limitado de estaciones, responsables definidos y criterios de evaluación.

También sería necesario determinar quién autorizaría el acceso a las instalaciones, quién se encargaría del mantenimiento de los instrumentos y cómo se validarían y compartirían los resultados.

El empresario destacó que la participación del sector privado podría incluir apoyo logístico, acceso a instalaciones o financiación, siempre bajo acuerdos que garanticen la independencia científica.