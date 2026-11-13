Dengue en Panamá: Minsa reporta 11,080 casos y 65 muertes por influenza en 2026

El MINSA confirmó más de mil casos de dengue en el país.

Panamá acumula 11,080 casos confirmados de dengue y 65 fallecimientos por influenza en 2026, según el informe del Ministerio de Salud (Minsa) correspondiente a la semana epidemiológica 40, del 4 al 10 de octubre. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar la vacunación, eliminar criaderos de mosquitos y mantener las medidas de prevención.

El reporte, divulgado este 13 de noviembre, también incluye información sobre infecciones respiratorias, malaria, leishmaniasis, zika, chikungunya y otras enfermedades bajo vigilancia epidemiológica.

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Dengue en Panamá: 466 casos durante la semana epidemiológica 40

El Departamento de Epidemiología del Minsa informó que durante la semana 40 se notificaron 466 casos confirmados de dengue, con una tasa de incidencia de 10.1 casos por cada 100,000 habitantes. Con estos registros, el acumulado nacional alcanzó los 11,080 casos en 2026, hasta el período analizado.

Cortesía

Para reducir los riesgos de transmisión, el Minsa recomienda eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Revisar periódicamente patios, viviendas y lugares de trabajo.

Eliminar recipientes que puedan acumular agua.

Mantener limpios los alrededores de las viviendas.

Participar en las jornadas comunitarias de eliminación de criaderos.

Buscar atención médica ante síntomas o signos de alarma.

Influenza en Panamá: 65 fallecimientos acumulados en 2026

El informe epidemiológico también registra una defunción por influenza durante la semana 40, con lo que el acumulado anual alcanzó los 65 fallecimientos.

De acuerdo con el Minsa, las características de las personas fallecidas fueron las siguientes:

58.5% eran hombres.

61.5% tenían 65 años o más.

96.4% no contaba con vacunación contra la influenza durante la temporada actual.

86.2% no estaba vacunado contra la influenza en la temporada 2025.

81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener al día la vacunación, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Infecciones respiratorias: más de 17,000 casos graves acumulados

Durante la semana epidemiológica 40 también se notificaron 939 casos de síndrome gripal, para una tasa de 20.3 casos por cada 100,000 habitantes.

El acumulado de síndrome gripal alcanzó los 34,320 casos en 2026.

Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen neumonía y bronconeumonía, registraron 435 casos durante la semana, para un acumulado anual de 17,023 casos.

Malaria, leishmaniasis y otras enfermedades bajo vigilancia del Minsa

El Ministerio de Salud también presentó el comportamiento de otras enfermedades durante la semana epidemiológica 40.