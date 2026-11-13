Meduca anuncia Concurso de Docentes de Educación Artística 2027: fechas para postularse

El Ministerio de Educación ( Meduca ) anunció la apertura de la convocatoria para el Concurso de Docentes de Educación Artística 2027, dirigido a educadores interesados en participar en el proceso de selección para las vacantes de esta especialidad en Panamá.

La institución dio a conocer el calendario de la convocatoria, que contempla la publicación de las vacantes y un período de postulaciones del 23 al 27 de noviembre de 2026.

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Concurso de Docentes de Educación Artística 2027: fechas importantes

De acuerdo con el calendario divulgado por el Ministerio de Educación, estas son las fechas que deberán tener en cuenta los docentes interesados:

13 de noviembre de 2026: anuncio oficial de la convocatoria. Las vacantes disponibles serán publicadas oportunamente.

20 de noviembre de 2026: inicio del período anunciado para brindar los detalles de las postulaciones.

Del 23 al 27 de noviembre de 2026: plazo habilitado para que los docentes presenten sus postulaciones al concurso.

El Meduca exhortó a los educadores interesados en el área artística a prepararse para participar en este proceso de selección.

¿Cómo postularse al Concurso de Docentes de Educación Artística 2027?

El Ministerio de Educación informó que los detalles relacionados con las postulaciones estarán disponibles a partir del 20 de noviembre.

Los interesados deberán mantenerse atentos a las publicaciones oficiales del Meduca para conocer las plazas disponibles y las instrucciones correspondientes.