Meduca busca fortalecer la educación de jóvenes y adultos: más de 32,000 estudiantes reciben formación

El Ministerio de Educación (Meduca) desarrolla la Jornada Nacional para el Fortalecimiento Integral de los Centros de Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA), con la participación de directores, supervisores regionales y coordinadores, para revisar y presentar propuestas que permitan mejorar la enseñanza dirigida a esta población.
Meduca atiende a más de 32,000 estudiantes en programas de educación para adultos
Durante la jornada, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, destacó que el sistema de Educación de Jóvenes y Adultos cuenta con una estructura de atención a nivel nacional.
Según las cifras presentadas, el programa dispone de:
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Más de 32,000 estudiantes atendidos
1,847 docentes vinculados a la enseñanza
122 administrativos distribuidos en las 16 regiones educativas
517 centros de teleeducación
El ministro explicó que la cobertura educativa incluye diferentes modalidades de enseñanza, adaptadas a las necesidades de los estudiantes.
¿Qué programas de educación para jóvenes y adultos ofrece el Meduca?
El Ministerio de Educación detalló que la oferta de formación contempla diversas alternativas para facilitar la continuidad de los estudios.
Entre ellas se encuentran:
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Escuelas nocturnas oficiales
Centros de teleeducación
Espacios de formación integral
Aulas mentoras
Programas de postalfabetización
Educación primaria de adultos
Formación laboral
Programas educativos en centros penitenciarios, de custodia y de cumplimiento
Estas modalidades buscan ampliar las oportunidades de aprendizaje para personas que, por distintas circunstancias, no pudieron culminar su formación académica.
Meduca revisará seis ejes temáticos para fortalecer la educación de adultos
La directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, Érida Morales, explicó que durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo en las que los participantes abordarán seis ejes temáticos relacionados con el fortalecimiento de esta modalidad educativa.
El objetivo es sistematizar la EDJA e integrarla de manera más visible en las actividades, planes y programas del Meduca.
Aunque estos centros pertenecen al subsistema de educación no regular, también forman parte del sistema educativo nacional y desarrollan labores similares a las de los centros de enseñanza regular.