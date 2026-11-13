Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 14:34

Meduca busca fortalecer la educación de jóvenes y adultos: más de 32,000 estudiantes reciben formación

El Meduca reunió a directores y supervisores para fortalecer los programas de Educación de Jóvenes y Adultos, que atienden a más de 32,000 estudiantes.

Meduca busca fortalecer la educación de jóvenes y adultos.

Meduca busca fortalecer la educación de jóvenes y adultos.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (Meduca) desarrolla la Jornada Nacional para el Fortalecimiento Integral de los Centros de Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA), con la participación de directores, supervisores regionales y coordinadores, para revisar y presentar propuestas que permitan mejorar la enseñanza dirigida a esta población.

La iniciativa busca fortalecer los programas educativos que ofrecen una segunda oportunidad de formación a quienes no pudieron completar sus estudios.

Meduca atiende a más de 32,000 estudiantes en programas de educación para adultos

Durante la jornada, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, destacó que el sistema de Educación de Jóvenes y Adultos cuenta con una estructura de atención a nivel nacional.

Según las cifras presentadas, el programa dispone de:

  • Más de 32,000 estudiantes atendidos

  • 1,847 docentes vinculados a la enseñanza

  • 122 administrativos distribuidos en las 16 regiones educativas

  • 517 centros de teleeducación

El ministro explicó que la cobertura educativa incluye diferentes modalidades de enseñanza, adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

¿Qué programas de educación para jóvenes y adultos ofrece el Meduca?

El Ministerio de Educación detalló que la oferta de formación contempla diversas alternativas para facilitar la continuidad de los estudios.

Entre ellas se encuentran:

  • Escuelas nocturnas oficiales

  • Centros de teleeducación

  • Espacios de formación integral

  • Aulas mentoras

  • Programas de postalfabetización

  • Educación primaria de adultos

  • Formación laboral

  • Programas educativos en centros penitenciarios, de custodia y de cumplimiento

Estas modalidades buscan ampliar las oportunidades de aprendizaje para personas que, por distintas circunstancias, no pudieron culminar su formación académica.

Meduca revisará seis ejes temáticos para fortalecer la educación de adultos

La directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, Érida Morales, explicó que durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo en las que los participantes abordarán seis ejes temáticos relacionados con el fortalecimiento de esta modalidad educativa.

El objetivo es sistematizar la EDJA e integrarla de manera más visible en las actividades, planes y programas del Meduca.

Aunque estos centros pertenecen al subsistema de educación no regular, también forman parte del sistema educativo nacional y desarrollan labores similares a las de los centros de enseñanza regular.

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