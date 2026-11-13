¿Cómo participar en el Concurso de Nombramientos MEDUCA 2027?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer los requisitos y documentos obligatorios que deberán presentar los maestros y profesores interesados en participar en el Concurso General de Nombramientos para el año escolar 2027, incluyendo certificados de salud física y mental, antecedentes personales y el registro de sus títulos académicos.

El proceso de selección se rige por la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025, que establecen las condiciones para optar por una plaza docente en el sistema educativo oficial.

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¿Cuáles son los requisitos para el Concurso de Nombramientos MEDUCA 2027?

De acuerdo con la información divulgada, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Nacionalidad: Ser ciudadano panameño.

Registro académico: Tener inscritos los títulos, créditos y demás documentos exigidos para el cargo en el Registro Permanente de Elegibles.

Salud: Gozar de buena salud física y mental.

Situación laboral: No estar suspendido del cargo en el MEDUCA ni separado por orden de una autoridad competente.

Habilitación: No estar inhabilitado administrativamente para ejercer el cargo ni para desempeñar funciones públicas.

Antecedentes: No haber sido destituido disciplinariamente del MEDUCA ni condenado por delitos relacionados con el pudor y la libertad sexual o el mal manejo de fondos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

Conoce los requisitos, prepara tu documentación y consulta la información necesaria para participar en el proceso de selección para el año escolar 2027.#SomosMeduca #GobiernoNacional pic.twitter.com/3Fz0crga5x — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) November 12, 2026

Documentos obligatorios para los nombramientos docentes 2027

Los educadores deberán presentar tres certificaciones, cuya fecha de expedición debe cumplir con los plazos establecidos antes del cierre del período de postulación.

Certificado de buena salud física: Expedido por un médico general o especialista dentro de los 180 días calendario anteriores al último día del período de postulación.

Certificado de buena salud mental: Expedido por un médico psiquiatra dentro de los 180 días calendario anteriores al último día del período de postulación.

Certificado de Información de Antecedentes Personales (récord policivo): Emitido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), dentro de los 30 días calendario anteriores al último día del período de postulación.

Es importante que los aspirantes verifiquen la fecha de emisión de cada documento, ya que los plazos se calculan tomando como referencia el último día establecido para postularse.

¿Cómo participar en el Concurso de Nombramientos MEDUCA 2027?

El Ministerio de Educación indicó que los docentes deberán completar primero la carga de los documentos obligatorios en la plataforma digital, antes de seleccionar las vacantes a las que desean aplicar.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del MEDUCA: www.meduca.gob.pa.

Acceder a la plataforma correspondiente al concurso de nombramientos.

Cargar los documentos y certificaciones exigidos.

Verificar que la documentación esté registrada correctamente.

Proceder a seleccionar las vacantes disponibles para las que cumple con los requisitos.

El MEDUCA recordó que la carga de documentos debe realizarse antes de la selección de vacantes, por lo que los aspirantes deberán completar esta etapa para continuar con su postulación.

Los interesados también deben tomar en cuenta que el certificado de salud mental requiere una evaluación por un médico psiquiatra y que el récord policivo tiene un plazo de expedición más corto, de 30 días calendario.