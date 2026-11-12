Inicio de clases 2027 en Panamá: Meduca mantiene el 3 de marzo y evalúa medidas para escuelas afectadas

Meduca mantiene fecha de inicio de clases para el 3 de marzo

El Ministerio de Educación (Meduca) mantiene el 3 de marzo de 2027 como fecha de inicio del próximo año escolar en Panamá, según reiteró este jueves 12 de noviembre el ministro de Educación, Ventura Vega, durante una inspección a los centros educativos afectados por el terremoto en la provincia de Los Santos.

El titular de Educación explicó que la prioridad es garantizar que los estudiantes puedan regresar a las aulas de manera presencial, aunque reconoció que podrían aplicarse medidas de flexibilidad en aquellos planteles donde los trabajos de recuperación no hayan concluido.

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¿Cuándo comienzan las clases en Panamá en 2027?

De acuerdo con lo anunciado por el Meduca, el inicio de clases se mantiene para el miércoles 3 de marzo de 2027, sin modificaciones en la fecha prevista.

La fecha de inicio del año escolar 2027 se mantiene para el 3 de marzo, así lo reiteró este jueves el ministro de Educación, Ventura Vega, durante una inspección realizada en las escuelas afectadas por el terremoto en la provincia de Los Santos.



"Queremos que todo sea… pic.twitter.com/hKzslQRJ11 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Durante su recorrido por las escuelas afectadas en Los Santos, el ministro Vega señaló que la institución busca que las clases se desarrollen presencialmente, pero contempla alternativas para los centros educativos que todavía no estén en condiciones de recibir estudiantes.

"Queremos que todo sea presencial, pero si en algunas áreas todavía no hemos terminado las escuelas, la ley y los decretos del Ministerio de Educación permiten flexibilizar", indicó Vega. "Queremos que todo sea presencial, pero si en algunas áreas todavía no hemos terminado las escuelas, la ley y los decretos del Ministerio de Educación permiten flexibilizar", indicó Vega.

¿Qué pasará con las escuelas afectadas por el terremoto?

El Meduca continúa evaluando las condiciones de los centros educativos afectados por el movimiento sísmico, con el propósito de determinar las necesidades de recuperación antes del inicio del próximo año lectivo.

Las declaraciones del ministro indican que podrían aplicarse medidas especiales en determinados planteles si las instalaciones no están listas para recibir a los estudiantes.

Por el momento, no se ha anunciado un cambio general en el calendario escolar 2027, ni se han detallado cuáles escuelas podrían requerir modalidades alternativas de enseñanza.