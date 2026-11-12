Alcaldía de Arraiján responde a las auditorías de la Contraloría por fondos públicos

Alcaldía de Arraiján responde a las auditorías de la Contraloría.

La Alcaldía de Arraiján informó este jueves 12 de noviembre de 2026 que recibió dos notificaciones de la Contraloría General de la República sobre auditorías que serán realizadas a la administración municipal, relacionadas con el manejo de fondos y bienes públicos, contratos con el Metro de Panamá y pagos por servicios de videovigilancia.

Según el comunicado, ambas auditorías abarcarán el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

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Contraloría auditará el manejo de fondos públicos de la Alcaldía de Arraiján

La primera auditoría tendrá como objetivo revisar la administración de los recursos municipales durante el período señalado.

De acuerdo con la Alcaldía de Arraiján, esta evaluación busca determinar “la corrección o incorrección en el manejo y uso de los bienes y fondos públicos del Municipio de Arraiján, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026”.

La revisión permitirá a la Contraloría evaluar el manejo de los recursos públicos municipales durante esos 27 meses.

Revisarán contratos con el Metro de Panamá y pago de B/.585,156.25 por videovigilancia

La segunda auditoría estará enfocada en las operaciones administrativas, legales, financieras, presupuestarias y técnicas relacionadas con dos asuntos específicos:

Contratos con el Metro de Panamá, S.A.: revisión de los procesos de formalización de contratos de compraventa suscritos con el Municipio de Arraiján.

Servicio de videovigilancia: evaluación del pago de B/.585,156.25 a Cable and Wireless Panamá, S.A. por la prestación de este servicio al municipio.

La Alcaldía indicó que ambos asuntos serán examinados por la Contraloría dentro del mismo período de fiscalización.

Tras recibir las notificaciones, la administración municipal manifestó su disposición de colaborar con los equipos de la Contraloría encargados de realizar las revisiones.