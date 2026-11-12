Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 11:50

MICI habilita formulario para registrar negocios afectados por el terremoto en Panamá

El MICI habilitó un formulario digital para que comercios e industrias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos reporten los daños ocasionados por el sismo.

MICI habilita formulario para registrar negocios afectados por el terremoto 

MICI habilita formulario para registrar negocios afectados por el terremoto 

@MICI
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habilitó un formulario digital para que los propietarios de comercios e industrias afectados por el terremoto puedan reportar los daños y dificultades que enfrentan sus establecimientos. La medida está dirigida a negocios ubicados en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

La institución explicó que este registro permitirá recopilar información sobre las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico y conocer las necesidades del sector productivo en las cuatro provincias.

Contenido de interés: Terremoto en Panamá: 73 empresas reportaron afectaciones y MICI llevará informe al Consejo de Gabinete

¿Cómo registrar un negocio afectado por el terremoto ante el MICI?

El formulario digital se encuentra disponible a través del enlace publicado en la biografía de la cuenta oficial de Instagram del MICI.

Los comerciantes y empresarios interesados deberán completar los siguientes pasos:

  • Ingresar al formulario digital del MICI.

  • Proporcionar los datos del negocio y la información de contacto.

  • Indicar la ubicación del establecimiento afectado.

  • Describir los daños o dificultades que enfrenta el comercio o industria.

  • Adjuntar fotografías que documenten las afectaciones.

El MICI destacó que la participación de los propietarios permitirá obtener un panorama más preciso del impacto del terremoto en la actividad comercial e industrial.

¿Dónde pueden solicitar orientación los comerciantes afectados?

Además del formulario digital, los empresarios pueden comunicar su situación mediante los siguientes canales:

  • Línea 311: para solicitar orientación.

  • Oficinas regionales del MICI: para informar sobre las afectaciones y recibir asistencia con el proceso.

  • Formulario digital: disponible en la biografía de Instagram del ministerio.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, hizo un llamado a los propietarios de negocios afectados para que proporcionen la información necesaria y contribuyan al levantamiento de los daños.

MICI busca identificar necesidades del sector comercial e industrial

La institución explicó que los datos recopilados servirán para identificar las principales dificultades que enfrentan las empresas y orientar las acciones dirigidas a la recuperación de las actividades productivas.

El objetivo es contar con información actualizada sobre la situación de los establecimientos afectados y contribuir a la continuidad de sus operaciones.

Por el momento, el MICI no ha anunciado montos de compensación económica ni una fecha límite para completar el formulario. El proceso informado corresponde al registro y evaluación de las afectaciones.

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