MICI habilita formulario para registrar negocios afectados por el terremoto en Panamá

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habilitó un formulario digital para que los propietarios de comercios e industrias afectados por el terremoto puedan reportar los daños y dificultades que enfrentan sus establecimientos. La medida está dirigida a negocios ubicados en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.
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¿Cómo registrar un negocio afectado por el terremoto ante el MICI?
El formulario digital se encuentra disponible a través del enlace publicado en la biografía de la cuenta oficial de Instagram del MICI.
Los comerciantes y empresarios interesados deberán completar los siguientes pasos:
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Ingresar al formulario digital del MICI.
Proporcionar los datos del negocio y la información de contacto.
Indicar la ubicación del establecimiento afectado.
Describir los daños o dificultades que enfrenta el comercio o industria.
Adjuntar fotografías que documenten las afectaciones.
El MICI destacó que la participación de los propietarios permitirá obtener un panorama más preciso del impacto del terremoto en la actividad comercial e industrial.
¿Dónde pueden solicitar orientación los comerciantes afectados?
Además del formulario digital, los empresarios pueden comunicar su situación mediante los siguientes canales:
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Línea 311: para solicitar orientación.
Oficinas regionales del MICI: para informar sobre las afectaciones y recibir asistencia con el proceso.
Formulario digital: disponible en la biografía de Instagram del ministerio.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, hizo un llamado a los propietarios de negocios afectados para que proporcionen la información necesaria y contribuyan al levantamiento de los daños.
MICI busca identificar necesidades del sector comercial e industrial
La institución explicó que los datos recopilados servirán para identificar las principales dificultades que enfrentan las empresas y orientar las acciones dirigidas a la recuperación de las actividades productivas.
El objetivo es contar con información actualizada sobre la situación de los establecimientos afectados y contribuir a la continuidad de sus operaciones.
Por el momento, el MICI no ha anunciado montos de compensación económica ni una fecha límite para completar el formulario. El proceso informado corresponde al registro y evaluación de las afectaciones.