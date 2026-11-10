Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2026 - 11:18

Terremoto en Panamá: 73 empresas reportaron afectaciones y MICI llevará informe al Consejo de Gabinete

El MICI identificó 73 empresas afectadas por el terremoto del 9 de octubre y presentará un informe al Consejo de Gabinete para definir medidas de recuperación.

Terremoto en Panamá: 73 empresas reportaron afectaciones 

Terremoto en Panamá: 73 empresas reportaron afectaciones 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) presentará ante el Consejo de Gabinete un informe sobre las afectaciones que sufrieron empresas del sector agroindustrial tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.

El anuncio se dio luego de una reunión entre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Fedecámaras, en la que revisaron el diagnóstico elaborado por la institución.

Según el MICI, el informe consensuado permitirá plantear nuevas estrategias y mecanismos de respuesta para atender los daños y apoyar la recuperación de las empresas afectadas.

¿Cuántas empresas reportaron afectaciones por el terremoto?

El diagnóstico del MICI identificó 73 empresas con algún tipo de afectación, luego de dar seguimiento a 454 compañías participantes de los programas Mujer Exporta, PYMEXPORT, Agroindustria Competitiva y Tu Comercio Digital.

De ese total, el Ministerio logró establecer contacto directo con 370 empresas, lo que representa el 81.49 % de las compañías bajo seguimiento.

Entre las principales dificultades reportadas figuran:

- Daños físicos en instalaciones.

- Disminución de ventas.

- Retrasos en pedidos.

- Dificultades de abastecimiento.

- Reducción o suspensión temporal de operaciones.

Terremoto también afectó a trabajadores de empresas

En materia laboral, 12 empresas reportaron alrededor de 31 trabajadores afectados por interrupciones temporales, reducción de jornadas o suspensiones preventivas.

Como parte de la respuesta institucional, el MICI vinculó 39 casos a sus mecanismos de atención. De estos, 25 requieren asistencia técnica, mientras que 14 empresas ya lograron resolver las afectaciones reportadas.

MICI realizó visitas a empresas en seis provincias

Entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, un equipo del Ministerio realizó visitas presenciales a empresas de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Chiriquí. Además, sostuvo reuniones virtuales con otras cinco compañías.

El MICI indicó que mantiene el seguimiento de los casos pendientes y coordina esfuerzos para facilitar la recuperación de las actividades productivas y comerciales, en beneficio de las empresas y sus trabajadores.

Durante la reunión, Moltó estuvo acompañado por el viceministro de Comercio, Omar Torres De León, y el director nacional de Industrias, Francisco Mola, entre otros representantes.

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