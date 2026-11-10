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Alcalde de Los Santos pide mayor celeridad en la atención de los daños tras el terremoto

El alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, habló sobre las afectaciones causadas por el terremoto del pasado 9 de noviembre y la necesidad de que el gobierno central les brinde un mayor apoyo: “Más que todo estamos preocupados por las viviendas de nuestra gente, estamos hablando que son más de 1,500 a nivel solo de nuestro distrito, inclusive La Colorado, Los Olivos, Los Ángeles, La Villa de Los Santos, en general se encuentran muy afectados. Y lo que buscamos es esa respuesta aún más rápida de parte del equipo del gobierno central y como siempre nos hemos puesto a disposición para ayudar a darle respuesta a nuestra gente”.