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Conmemoran el primer grito de independencia en La Villa de Los Santos

Los actos protocolares en conmemoración por los 205 años del primer grito de independencia en La Villa de Los Santos, se llevaron a cabo este martes 10 de noviembre en el Parque Rufina Alfaro, con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino. En su discurso, el alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, hizo referencia al impacto que tuvo en esta región el terremoto del pasado 9 de octubre, y también habló sobre la Ley de Descentralización y de la importancia de que se le destinen más recursos a los gobiernos locales para poder brindarles respuesta a sus comunidades.