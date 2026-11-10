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Presidente Mulino habla sobre actos del 10 de noviembre, conversación con mandatario de Paraguay y otros temas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló este martes sobre los actos protocolares del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos y la atención de los daños tras el terremoto. También hizo referencia a las conversaciones que sostuvo con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, y con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.