Primer Grito de Independencia: la historia de Rufina Alfaro y la gesta de La Villa de Los Santos

Este martes 10 de noviembre de 2026 , Panamá conmemora los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, acontecimiento ocurrido en 1821 que impulsó el movimiento independentista y contribuyó a la separación definitiva del territorio panameño de la Corona española, proclamada el 28 de noviembre de ese mismo año.

El movimiento estuvo motivado por la difícil situación económica de la época, el descontento ante los abusos de las autoridades coloniales españolas y la influencia de las ideas independentistas que se extendían por América Latina, impulsadas por figuras como Simón Bolívar.

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¿Qué ocurrió el 10 de noviembre de 1821 en La Villa de Los Santos?

La gesta independentista de La Villa de Los Santos marcó un momento decisivo en el proceso de emancipación de Panamá. Entre sus protagonistas destaca Segundo de Villarreal, reconocido en la documentación histórica como una de las figuras que desempeñaron un papel importante en el movimiento.

Cortesía/Presidencia

La tradición popular también atribuye a Rufina Alfaro el grito de «¡Viva la libertad!», expresión que simboliza el levantamiento contra el dominio español.

Rufina Alfaro y su papel en el Primer Grito de Independencia

Rufina Alfaro es recordada como una heroína santeña y uno de los símbolos de la independencia panameña. Sin embargo, no se ha encontrado documentación histórica concluyente que confirme su existencia o participación directa en los acontecimientos del 10 de noviembre de 1821.

A pesar de esta incertidumbre documental, su figura permanece vinculada a la memoria colectiva y a las celebraciones patrióticas que cada año se realizan en La Villa de Los Santos.

La gesta del 10 de noviembre fue uno de los antecedentes fundamentales de la proclamación de la independencia de Panamá de España, concretada 18 días después, el 28 de noviembre de 1821.