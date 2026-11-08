Día libre este martes 10 de noviembre en Panamá: ¿quiénes no deberán ir a trabajar?

Este martes 10 de noviembre de 2026, Panamá conmemorará los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, una fecha histórica declarada como día de descanso obligatorio por fiesta nacional, de acuerdo con el Código de Trabajo.

La celebración recuerda el movimiento independentista ocurrido el 10 de noviembre de 1821 en La Villa de Los Santos, considerado uno de los acontecimientos que impulsaron la independencia de Panamá de España.

Al tratarse de un feriado nacional, la mayoría de los trabajadores del sector público y privado tendrá derecho al descanso. Sin embargo, algunas actividades deberán mantenerse operativas debido a la naturaleza de sus servicios.

¿Dónde será día libre el martes 10 de noviembre en Panamá?

El descanso obligatorio del martes 10 de noviembre se aplicará en todo el territorio nacional, por lo que no se limita a la provincia de Los Santos.

No obstante, existen actividades y servicios que, por su naturaleza, requieren personal durante los días feriados, por lo que algunos trabajadores deberán cumplir sus jornadas laborales.

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, quienes laboren durante un día de fiesta o duelo nacional tienen derecho a recibir un recargo del 150 % sobre el salario de la jornada ordinaria.

Además, el trabajador tiene derecho a que se le conceda otro día de descanso compensatorio durante la semana, según lo establecido en la legislación laboral.

¿Cuál será el próximo día libre después del 10 de noviembre?

Después del feriado del 10 de noviembre, el siguiente día de descanso obligatorio por fiesta nacional será el sábado 28 de noviembre de 2026, cuando Panamá conmemorará los 205 años de su independencia de España.