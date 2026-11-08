MEDUCA anuncia regreso a clases presenciales en escuelas de Bocas del Toro, Chiriquí y Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció el regreso a clases presenciales en 27 centros educativos oficiales de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, de acuerdo con el listado divulgado por la institución.

Según el calendario establecido, el personal administrativo y docente deberá reincorporarse el lunes 9 de noviembre de 2026, mientras que los estudiantes retomarán sus actividades académicas presenciales el miércoles 11 de noviembre.

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La medida contempla 18 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé, seis en Bocas del Toro y tres en la provincia de Chiriquí.

Lista de las 18 escuelas de la comarca Ngäbe Buglé que regresan a clases

Los centros educativos anunciados por el MEDUCA son:

C.E.B.G. Cerro Madera.

Escuela Jengibre.

Escuela Cerro Balsa.

Escuela Cerro Guásimo.

C.E.B.G. Keaboto.

Escuela Chubé.

Escuela Quebrada Molejón.

C.E.B.G. Higuerón.

Escuela La Loma Anexa de Cañazas.

Escuela Quebrada Hacha.

Escuela Río Suiche.

Escuela La Meregilda.

Escuela Alto Balsa.

Escuela Arcoiris.

C.E.B.G. Virotal.

C.E.B.G. Cerro Pelado.

Escuela Alto Tólica.

Escuela Alto Galera.

Lista de las seis escuelas de Bocas del Toro que regresan a clases

En la provincia de Bocas del Toro, los centros educativos incluidos son:

Escuela Guayacán.

Escuela Alto Caña.

Escuela Alto Dos Caños Anexa.

Escuela Las Palmitas.

Escuela Agua Salud.

Escuela Alto de Yorkin.

Lista de las tres escuelas de Chiriquí que regresan a clases

En la provincia de Chiriquí, el MEDUCA anunció la reincorporación presencial en:

C.E.B.G. Los Olivos.

Escuela Ule.

Escuela Guanábano Arriba.