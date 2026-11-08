PANAMÁ Nacionales -  8 de noviembre de 2026 - 12:43

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH para el pago del PASE-U esta semana

El IFARHU continuará con la entrega de tarjetas débito para beneficiarios del PASE-U. Las jornadas se realizarán en Los Andes Mall y Ngäbe Buglé.

Calendario de entrega del IFARHU.

Calendario de entrega del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 9 de noviembre de 2026 con la entrega de tarjetas débito de la Caja de Ahorros destinadas a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La institución informó que las jornadas se desarrollarán en Los Andes Mall, en la ciudad de Panamá, y en el Colegio San Félix, en la comarca Ngäbe Buglé, donde los beneficiarios podrán retirar sus tarjetas según las fechas establecidas.

El IFARHU también recordó a los acudientes la importancia de descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, herramienta que permite consultar los depósitos y verificar los fondos disponibles en la cuenta vinculada a la tarjeta.

PASE-U: ¿dónde entregarán las tarjetas del 9 al 13 de noviembre?

De acuerdo con el calendario divulgado por el IFARHU, las jornadas de entrega se realizarán en los siguientes puntos:

  • Ciudad de Panamá - Los Andes Mall: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • Comarca Ngäbe Buglé - Colegio San Félix: del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026.

Los beneficiarios deberán acudir al punto de entrega correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos por la institución.

¿Quiénes pueden retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

El IFARHU indicó que estas jornadas están dirigidas a los beneficiarios que cumplan con las siguientes condiciones:

  • No haber retirado su tarjeta PUNCH en la fecha que les correspondía.

  • Tener reflejado el saldo en la aplicación PUNCH.

  • Presentar su cédula de identidad personal.

La institución recomendó verificar la información de la cuenta antes de acudir al punto de entrega.

¿Cómo descargar y registrarse en la aplicación PUNCH de Caja de Ahorros?

Los acudientes podrán utilizar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para consultar los depósitos y el saldo de la tarjeta.

Para iniciar el registro, deberán seguir estos pasos:

  • Paso 1: Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros desde Google Play Store, para dispositivos Android, o App Store, para iPhone.

  • Paso 2: Abrir la aplicación e iniciar el proceso de registro.

  • Paso 3: Seleccionar el país de residencia.

  • Paso 4: Ingresar el correo electrónico y el número de teléfono celular solicitados.

Una vez completado el proceso de registro y habilitada la consulta de la cuenta, los usuarios podrán verificar los fondos reflejados en la tarjeta.

¿Para qué sirve la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La tarjeta débito de la Caja de Ahorros forma parte del mecanismo de pago utilizado para que los estudiantes beneficiarios del PASE-U puedan acceder a los fondos depositados.

Mediante la aplicación PUNCH, los acudientes podrán consultar los movimientos y verificar la disponibilidad del dinero correspondiente al programa educativo.

El IFARHU continuará informando sobre las jornadas de entrega y los puntos habilitados a través de sus canales oficiales.

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