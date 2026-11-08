IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH para el pago del PASE-U esta semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará este lunes 9 de noviembre de 2026 con la entrega de tarjetas débito de la Caja de Ahorros destinadas a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La institución informó que las jornadas se desarrollarán en Los Andes Mall, en la ciudad de Panamá, y en el Colegio San Félix, en la comarca Ngäbe Buglé, donde los beneficiarios podrán retirar sus tarjetas según las fechas establecidas.

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El IFARHU también recordó a los acudientes la importancia de descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, herramienta que permite consultar los depósitos y verificar los fondos disponibles en la cuenta vinculada a la tarjeta.

PASE-U: ¿dónde entregarán las tarjetas del 9 al 13 de noviembre?

De acuerdo con el calendario divulgado por el IFARHU, las jornadas de entrega se realizarán en los siguientes puntos:

Ciudad de Panamá - Los Andes Mall: lunes 9 de noviembre de 2026.

Comarca Ngäbe Buglé - Colegio San Félix: del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026.

Los beneficiarios deberán acudir al punto de entrega correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos por la institución.

¿Quiénes pueden retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

El IFARHU indicó que estas jornadas están dirigidas a los beneficiarios que cumplan con las siguientes condiciones:

No haber retirado su tarjeta PUNCH en la fecha que les correspondía.

Tener reflejado el saldo en la aplicación PUNCH.

Presentar su cédula de identidad personal.

La institución recomendó verificar la información de la cuenta antes de acudir al punto de entrega.

¿Cómo descargar y registrarse en la aplicación PUNCH de Caja de Ahorros?

Los acudientes podrán utilizar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para consultar los depósitos y el saldo de la tarjeta.

Para iniciar el registro, deberán seguir estos pasos:

Paso 1: Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros desde Google Play Store, para dispositivos Android, o App Store, para iPhone.

Paso 2: Abrir la aplicación e iniciar el proceso de registro.

Paso 3: Seleccionar el país de residencia.

Paso 4: Ingresar el correo electrónico y el número de teléfono celular solicitados.

Una vez completado el proceso de registro y habilitada la consulta de la cuenta, los usuarios podrán verificar los fondos reflejados en la tarjeta.

¿Para qué sirve la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La tarjeta débito de la Caja de Ahorros forma parte del mecanismo de pago utilizado para que los estudiantes beneficiarios del PASE-U puedan acceder a los fondos depositados.

Mediante la aplicación PUNCH, los acudientes podrán consultar los movimientos y verificar la disponibilidad del dinero correspondiente al programa educativo.

El IFARHU continuará informando sobre las jornadas de entrega y los puntos habilitados a través de sus canales oficiales.