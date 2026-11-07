IFARHU anuncia becas para estudiar maestrías y doctorados en Brasil: requisitos y fecha límite

Los profesionales panameños interesados en continuar sus estudios en el extranjero podrán postularse al Programa de Estudiantes en Convenio de Posgrado (PEC-PG) 2026, anunciado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , que ofrece oportunidades para cursar maestrías y doctorados en Brasil.

Según la información divulgada, los aspirantes tendrán hasta el 30 de enero de 2027 para presentar sus postulaciones. El programa contempla asignaciones económicas mensuales para los estudiantes seleccionados, de acuerdo con el nivel académico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Pago de CEPANIM: jubilados piden incluir otros bancos para negociar certificados y evitar descuentos elevados

¿Cuánto dinero ofrecen las becas para estudiar en Brasil?

El programa PEC-PG contempla los siguientes beneficios y períodos de estudio:

Maestría: duración de 24 meses, con una asignación mensual de B/.418.00.

Doctorado: duración de 48 meses, con una asignación mensual de B/.618.00.

¡Estudia una maestría o doctorado en Brasil!



El IFARHU anuncia esta oportunidad de posgrado mediante el Programa PEC-PG 2026. Postulaciones abiertas hasta el 30 de enero de 2027.



Consulta los requisitos y beneficios escaneando el código QR. pic.twitter.com/unq2elj2aG — IFARHU (@IFARHU) November 7, 2026

Estos aportes están destinados a apoyar a los estudiantes durante su formación académica en Brasil.

IFARHU: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar las becas del IFARHU?

De acuerdo con la información anunciada, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Diplomas académicos.

Créditos o certificaciones de estudios.

Copia del pasaporte.

Certificado de buena salud.

Los interesados deberán revisar las condiciones específicas de la convocatoria y los programas académicos disponibles antes de completar su solicitud.

¿Hasta cuándo se puede aplicar a las becas para Brasil?

La fecha límite anunciada para las postulaciones es el 30 de enero de 2027.

Los aspirantes que resulten seleccionados deberán remitir la certificación correspondiente al correo electrónico [email protected], del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Para consultar los planes de estudio, las universidades participantes y los detalles del proceso de postulación, los interesados pueden ingresar al portal oficial del Gobierno de Brasil.