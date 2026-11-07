Caja de Ahorros alerta por llamadas fraudulentas a beneficiarios de PUNCH: no dé su PIN

Caja de Ahorros alerta a beneficiarios de PUNCH

La Caja de Ahorros emitió una alerta dirigida a los beneficiarios del programa PUNCH , ante la detección de intentos de estafa mediante llamadas telefónicas en las que personas desconocidas utilizan el nombre de la entidad bancaria para solicitar información personal o dinero.

El banco estatal reiteró que no realiza llamadas telefónicas a los beneficiarios de PUNCH para solicitar datos personales, pagos, cobros de comisiones ni gestiones adicionales .

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La advertencia busca prevenir que los usuarios sean víctimas de fraudes o de posibles casos de suplantación de identidad.

¿Qué hacer si recibes una llamada sobre el programa PUNCH?

La Caja de Ahorros recomendó a los beneficiarios mantenerse alerta ante cualquier comunicación sospechosa y evitar proporcionar información confidencial.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No compartir datos personales con desconocidos que llamen en nombre del banco.

No proporcionar contraseñas, claves bancarias ni códigos de seguridad recibidos por mensajes de texto.

No realizar pagos ni transferencias solicitados por supuestos funcionarios de la entidad.

No aceptar gestiones adicionales por teléfono relacionadas con el programa PUNCH.

Verificar cualquier información directamente a través de los canales oficiales de la Caja de Ahorros.

Caja de Ahorros recomienda utilizar sus canales oficiales

La institución reiteró que los beneficiarios deben acudir a los canales oficiales del banco para consultar cualquier duda relacionada con el programa PUNCH.

Asimismo, recomendó desconfiar de personas que se identifiquen como representantes de la entidad y soliciten información confidencial para supuestamente activar, validar o gestionar beneficios.

Los usuarios también deben evitar compartir sus claves o permitir que terceros realicen operaciones bancarias en su nombre.

La Caja de Ahorros recordó la importancia de proteger la información financiera y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para prevenir posibles estafas.