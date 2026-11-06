Mulino inspecciona daños en Boquete y ordena acelerar reparaciones: una escuela será demolida

El presidente de la República, José Raúl Mulino , anunció que gestionará fondos de emergencia para atender los daños ocasionados por las fuertes lluvias y el sismo en el sector de Jaramillo, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, luego de inspeccionar este viernes 6 de noviembre varios puntos críticos que representan un riesgo para los residentes.

Durante el recorrido, el mandatario constató el deterioro de carreteras, la erosión del terreno y las afectaciones estructurales de un centro educativo que deberá ser demolido y reconstruido.

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“¡Qué bueno que vine, porque una cosa es haber visto estos daños en fotos y otra cosa es verlos en persona! Los dos puntos críticos que he visitado es un milagro de Dios que eso no se haya venido abajo”, expresó Mulino. “¡Qué bueno que vine, porque una cosa es haber visto estos daños en fotos y otra cosa es verlos en persona! Los dos puntos críticos que he visitado es un milagro de Dios que eso no se haya venido abajo”, expresó Mulino.

El presidente aseguró que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya cuentan con las evaluaciones y cotizaciones necesarias para iniciar los trabajos.

“Aquí no hay que venir a tapar el sol con la mano, ellos (el MOP) tienen todo esto levantado y cotizado para dar la autorización a la compañía para que arranque. No voy a esperar ni a retrasarlo; con la peligrosidad que implica, sería irresponsable”, añadió. “Aquí no hay que venir a tapar el sol con la mano, ellos (el MOP) tienen todo esto levantado y cotizado para dar la autorización a la compañía para que arranque. No voy a esperar ni a retrasarlo; con la peligrosidad que implica, sería irresponsable”, añadió.

Vías de Jaramillo presentan graves daños por las lluvias

Entre los sectores inspeccionados se encuentran Jaramillo Abajo y Montaña Verde, donde las lluvias han provocado la erosión del terreno y daños en las vías, particularmente en las inmediaciones de la quebrada La Zumbona.

Mulino advirtió que el deterioro de estas carreteras podría dejar incomunicadas a comunidades dedicadas a actividades agrícolas y turísticas.

“No es solamente una carretera, es la actividad de todo un pueblo. Esta vía está muy erosionada y es peligroso que, si se quiebra, toda esa área de arriba —productores, turismo, hoteles y casas— quede incomunicada”, señaló. “No es solamente una carretera, es la actividad de todo un pueblo. Esta vía está muy erosionada y es peligroso que, si se quiebra, toda esa área de arriba —productores, turismo, hoteles y casas— quede incomunicada”, señaló.

El mandatario insistió en que las reparaciones deben ejecutarse sin retrasos administrativos debido al peligro que representan las condiciones actuales.

Reparación de tres puntos críticos superaría el millón de balboas

Durante la inspección, el presidente estuvo acompañado por la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, autoridades locales y el director regional del MOP, Marco Di Bilio, quien presentó un informe sobre las afectaciones.

Según Di Bilio, la inversión necesaria para atender los daños en tres puntos críticos, identificados tras las evaluaciones de vías y puentes, superaría el millón de balboas.

Mulino adelantó que sostendrá una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para gestionar la asignación urgente de los recursos.

“Lo voy a hablar hoy mismo con el ministro Chapman: esta plata hay que meterla ya, esto no puede esperar y no va a esperar”, afirmó. “Lo voy a hablar hoy mismo con el ministro Chapman: esta plata hay que meterla ya, esto no puede esperar y no va a esperar”, afirmó.

El presidente también alertó sobre el riesgo de nuevos deslizamientos o colapsos si se registran lluvias intensas en las áreas afectadas.

Escuela de Jaramillo Arriba será demolida y reconstruida

En materia educativa, Mulino confirmó que la escuela de Jaramillo Arriba, afectada por el sismo, presenta problemas estructurales que hacen necesaria su demolición.

El mandatario aseguró que se destinarán recursos para construir nuevamente el plantel, con el objetivo de que esté listo para el inicio del próximo año escolar.

La reconstrucción de la escuela forma parte de las intervenciones que el Gobierno considera prioritarias para atender las afectaciones ocasionadas por los recientes eventos naturales.

Marruecos dona 2 millones de dólares para reconstrucción de viviendas

El presidente también se refirió al avance de la construcción de viviendas destinadas a las familias afectadas por el sismo en las provincias centrales.

Mulino informó que el Gobierno recibió una donación de 2 millones de dólares de Marruecos, recursos que serán destinados a las labores de reconstrucción.

“Hemos recibido una donación importantísima de Marruecos: dos millones de dólares que se destinarán para esto. Esa plata ya está entrando al fideicomiso”, expresó. “Hemos recibido una donación importantísima de Marruecos: dos millones de dólares que se destinarán para esto. Esa plata ya está entrando al fideicomiso”, expresó.

Asimismo, explicó que los tiempos de construcción dependen del tipo de vivienda:

Viviendas de bloques y concreto: entre dos meses y medio y tres meses.

Viviendas construidas por el MIVIOT: entre ocho y diez días, según lo indicado por el mandatario.

Mulino aseguró que ha impartido instrucciones para acelerar la construcción de las casas y atender a las familias damnificadas lo antes posible.

Mulino anuncia visita a San Félix y Tolé

Sobre las afectaciones en la región de Azuero, el mandatario informó que el Municipio de Tonosí aceptó el traspaso de la propiedad donde se encontraba el hospital, lugar en el que ya se desarrollan trabajos.

Finalmente, adelantó que la próxima semana visitará el oriente de la provincia de Chiriquí, específicamente las áreas de San Félix y Tolé, donde también se han reportado daños que requieren evaluación y atención.