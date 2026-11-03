Mulino entrega la Bandera Nacional a Ricardo Gago, abanderado del 3 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este martes 3 de noviembre al empresario y promotor cultural Ricardo Gago Salinero la Bandera Nacional que lo distinguió como abanderado de los desfiles patrios, durante la conmemoración de los 123 años de la separación de Panamá de Colombia.

El acto se realizó en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial, en San Felipe, luego de que Gago encabezara los desfiles patrios por la ruta 1.

Presidente Mulino resalta labor de Don Gago

Durante la ceremonia, Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la trayectoria del empresario y su aporte a la cultura panameña, particularmente su vinculación con la recuperación de iglesias del Casco Antiguo.

"Esta bandera es un obsequio para que recuerdes este momento especial", expresó el mandatario al entregarle el Pabellón Nacional. "Esta bandera es un obsequio para que recuerdes este momento especial", expresó el mandatario al entregarle el Pabellón Nacional.

Por su parte, la primera dama felicitó a Gago Salinero y resaltó el reconocimiento de la ciudadanía a su trabajo.

"La gente te lo aprecia y te lo agradece. Así que muy bienvenido (este reconocimiento). Con toda la humildad, pero sí te lo mereces. Y me alegro mucho que lo hayas disfrutado", manifestó.

Ricardo Gago: recibir la Bandera Nacional fue un momento especial

El empresario expresó su emoción por recibir la insignia patria de manos del presidente de la República y aseguró que, pese a haber recibido otras distinciones, esta experiencia tuvo un significado particular.

"El recibir la Bandera de Panamá, la bandera de mi país; bueno, yo creo que hay un grupo enorme de personas que te ayudan en este caminar, pero realmente lo que uno siente es algo increíble. Cuando el señor presidente te entrega la bandera, en ese momento el corazón te deja de latir", comentó.

Su padre también fue abanderado del 3 de noviembre

Uno de los aspectos que hizo más especial el reconocimiento para Gago Salinero fue que su padre, Lázaro Gago, también encabezó los desfiles patrios del 3 de noviembre, pero en 1990.

El empresario recordó que su padre fue abanderado durante el primer desfile patrio realizado después del restablecimiento de la democracia, durante el gobierno del expresidente Guillermo Endara (1989-1994).

"Es la primera vez que ocurre que un padre, en el caso de mi papá, que fue abanderado el 3 de noviembre de 1990, y que un hijo con su propio apellido también es abanderado. Y eso es algo inaudito, una cosa increíble", expresó.

Gago Salinero también recordó que su padre recibió la Bandera Nacional de manos de Endara y que, en aquella época, el abanderado vestía saco blanco y recorría la Avenida Central.

El empresario agradeció la distinción y manifestó que conservará este reconocimiento como uno de los momentos más especiales de su vida.