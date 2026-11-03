Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2026 - 15:05

Ordenan detención provisional a venezolano que presuntamente hurtó una patrulla estando esposado

Un venezolano fue imputado y quedó detenido provisionalmente tras presuntamente apoderarse de una patrulla mientras estaba esposado y bajo custodia.

Detención provisional a un Venezolano 

Detención provisional a un Venezolano 

@PGN_PANAMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano de nacionalidad venezolana quedó bajo detención provisional luego de que se le imputara el presunto delito de hurto en perjuicio del patrimonio económico, por la sustracción de un vehículo policial ocurrida el pasado 1 de noviembre.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el hombre había sido aprehendido momentos antes por el presunto hurto de un vehículo marca Infiniti, propiedad de particulares, en las inmediaciones de una discoteca.

Sin embargo, mientras se encontraba bajo custodia policial y esposado, presuntamente se apoderó de una patrulla y la condujo sin haberse quitado las esposas.

Venezolano esposado: ¿Dónde fue detenido el hombre?

De acuerdo con el reporte de la PGN, unidades Linces de la Policía Nacional persiguieron al ciudadano desde la vía Transístmica hasta el distrito de San Miguelito, donde finalmente fue detenido.

Tras las diligencias judiciales correspondientes, se le imputó el cargo por el presunto hurto del vehículo policial y se ordenó su detención provisional.

La medida cautelar implica que permanecerá privado de libertad mientras avanza el proceso judicial, conforme a las disposiciones de las autoridades competentes.

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