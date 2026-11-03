Ordenan detención provisional a venezolano que presuntamente hurtó una patrulla estando esposado

Un ciudadano de nacionalidad venezolana quedó bajo detención provisional luego de que se le imputara el presunto delito de hurto en perjuicio del patrimonio económico, por la sustracción de un vehículo policial ocurrida el pasado 1 de noviembre.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el hombre había sido aprehendido momentos antes por el presunto hurto de un vehículo marca Infiniti, propiedad de particulares, en las inmediaciones de una discoteca.

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Sin embargo, mientras se encontraba bajo custodia policial y esposado, presuntamente se apoderó de una patrulla y la condujo sin haberse quitado las esposas.

Venezolano esposado: ¿Dónde fue detenido el hombre?

Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue imputado y se le ordenó la medida de detención provisional, por el presunto delito de hurto en perjuicio del patrimonio económico, relacionado con la sustracción de un vehículo policial, hecho ocurrido el pasado 1 de noviembre.



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De acuerdo con el reporte de la PGN, unidades Linces de la Policía Nacional persiguieron al ciudadano desde la vía Transístmica hasta el distrito de San Miguelito, donde finalmente fue detenido.

Tras las diligencias judiciales correspondientes, se le imputó el cargo por el presunto hurto del vehículo policial y se ordenó su detención provisional.

La medida cautelar implica que permanecerá privado de libertad mientras avanza el proceso judicial, conforme a las disposiciones de las autoridades competentes.