Marco Rubio felicita a Panamá por el 3 de noviembre y destaca cooperación con Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , felicitó este martes 3 de noviembre al pueblo panameño por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia y destacó los avances alcanzados durante 2026 en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad, comercio e inversión.

Mediante un comunicado, Rubio calificó a Panamá como uno de los socios más importantes de Estados Unidos y reiteró el compromiso de su país de continuar brindando apoyo a los afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre .

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“Seguiremos apoyándolos mientras se recuperan del reciente terremoto. Nuestra sólida alianza nos permitió brindar asistencia humanitaria, logística y técnica en las 24 horas posteriores al desastre”, expresó. “Seguiremos apoyándolos mientras se recuperan del reciente terremoto. Nuestra sólida alianza nos permitió brindar asistencia humanitaria, logística y técnica en las 24 horas posteriores al desastre”, expresó.

Marco Rubio destaca avances en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (@SecRubio), extiende sus felicitaciones a Panamá por sus 123 años de separación de Colombia.



Destaca que Panamá es uno de los socios más importantes de Estados Unidos y este año 2026 se han logrado avances… pic.twitter.com/Cp9PWXUuMx — Telemetro Reporta (@TReporta) November 3, 2026

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que durante 2026 ambos países fortalecieron su cooperación mediante distintas iniciativas regionales.

Entre los avances mencionó la incorporación de Panamá a Escudo de las Américas (Shield of the Americas), la Coalición de las Américas contra los Cárteles y Pax Silica.

También destacó la participación de ambos países en los ejercicios PANAMAX, desarrollados como parte de la cooperación en materia de seguridad del Canal de Panamá.

“Juntos, demostramos nuestro compromiso con la seguridad del Canal de Panamá durante PANAMAX, el primer ejercicio a gran escala con despliegue real en 14 años”, manifestó Rubio. “Juntos, demostramos nuestro compromiso con la seguridad del Canal de Panamá durante PANAMAX, el primer ejercicio a gran escala con despliegue real en 14 años”, manifestó Rubio.

Estados Unidos busca ampliar cooperación e inversiones en Panamá

El secretario de Estado adelantó que durante el próximo año Estados Unidos buscará profundizar la cooperación con Panamá en materia de seguridad y explorar nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

Rubio también hizo referencia a los proyectos de infraestructura y modernización que impulsa Panamá, particularmente en el sector canalero.

“Panamá está realizando inversiones históricas en el Canal y promoviendo la inversión en tecnología, ciberseguridad y otras infraestructuras críticas, así como en los sectores de salud y educación”, destacó. “Panamá está realizando inversiones históricas en el Canal y promoviendo la inversión en tecnología, ciberseguridad y otras infraestructuras críticas, así como en los sectores de salud y educación”, destacó.

El funcionario concluyó su mensaje extendiendo sus felicitaciones a los panameños por la conmemoración de los 123 años de vida republicana.