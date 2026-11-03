Marco Rubio felicita a Panamá por el 3 de noviembre y destaca cooperación con Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este martes 3 de noviembre al pueblo panameño por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia y destacó los avances alcanzados durante 2026 en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad, comercio e inversión.
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Marco Rubio destaca avances en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que durante 2026 ambos países fortalecieron su cooperación mediante distintas iniciativas regionales.
Entre los avances mencionó la incorporación de Panamá a Escudo de las Américas (Shield of the Americas), la Coalición de las Américas contra los Cárteles y Pax Silica.
También destacó la participación de ambos países en los ejercicios PANAMAX, desarrollados como parte de la cooperación en materia de seguridad del Canal de Panamá.
Estados Unidos busca ampliar cooperación e inversiones en Panamá
El secretario de Estado adelantó que durante el próximo año Estados Unidos buscará profundizar la cooperación con Panamá en materia de seguridad y explorar nuevas oportunidades comerciales y de inversión.
Rubio también hizo referencia a los proyectos de infraestructura y modernización que impulsa Panamá, particularmente en el sector canalero.
El funcionario concluyó su mensaje extendiendo sus felicitaciones a los panameños por la conmemoración de los 123 años de vida republicana.