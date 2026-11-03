Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre: horarios de desvíos y rutas de MiBus suspendidas

Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026 provocarán modificaciones en el servicio de MiBus en distintos sectores de la ciudad de Panamá, incluyendo Juan Díaz, Vía España, San Miguelito, Chilibre, Don Bosco, 24 de Diciembre y Alcalde Díaz.

La empresa de transporte público anunció desvíos temporales, cambios en los puntos de inicio y finalización de recorridos, así como la suspensión de algunas rutas debido a los cierres de calles por las celebraciones patrias.

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Contenido de interés: MiBus anuncia desvíos en Chilibre por trabajos: estas son las rutas afectadas

Los usuarios deberán verificar los horarios de las modificaciones y planificar sus desplazamientos con anticipación.

Desvíos de MiBus por los desfiles del 3 y 4 de noviembre

Vía España y Casco Antiguo: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

También se anunciaron las siguientes modificaciones:

C862: circulará por la avenida de los Mártires y El Chorrillo.

C982 (5 de Mayo – Casco Antiguo): no prestará servicio durante el periodo de afectación anunciado.

Juan Díaz: rutas afectadas el 3 de noviembre

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Por los desfiles patrios del martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se aplicarán desvíos en Juan Díaz.

Las rutas afectadas serán:

E445

E485

E505

I532

V531

V532

V539

S530

E606

E537

Estas unidades se desviarán por la calle 1.ª de Pedregal, la avenida Domingo Díaz y el Corredor Sur.

Además, la ruta E628 no operará durante la afectación anunciada.

San Miguelito: desvíos del 3 y 4 de noviembre

En San Miguelito, las modificaciones estarán vigentes ambos días, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las rutas afectadas son:

C641

C941

C928

C968

V180

V531

V532

Los buses girarán por Vía Brasil hacia la carretera Transístmica y la avenida Martín Sosa, hasta retomar sus recorridos habituales.

La ruta C968 iniciará y finalizará su recorrido en la parada Obarrio.

Chilibre: cambios de rutas el 3 de noviembre

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En Chilibre, los desvíos se aplicarán el martes 3 de noviembre, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las rutas F030, T033, N035 y N037 modificarán sus recorridos por el sector de la Escuela Andrés Bello, entre la avenida Madden y la carretera Transístmica.

Los pasajeros deberán considerar estos cambios al movilizarse hacia las áreas donde se desarrollarán los desfiles.

Don Bosco: desvíos el 4 de noviembre

Para el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se anunciaron modificaciones en las rutas:

E566

E568

S562

S569

Los buses se desviarán desde la parada Calle 5C, utilizando la avenida Tercera Don Bosco y la avenida Costanera, antes de retomar sus recorridos habituales.

24 de Diciembre: contraflujo por los desfiles del 4 de noviembre

En el sector de 24 de Diciembre, las modificaciones estarán vigentes el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

En dirección al centro de la ciudad, las siguientes rutas utilizarán un contraflujo a la altura de Palo Alto:

E436

E445

E458

E468

S420

S442

S447

T176

T443

Entre Palo Alto y el centro comercial La Doña se mantendrá un carril disponible por sentido durante las restricciones anunciadas.

Alcalde Díaz: rutas modificadas y servicio suspendido el 4 de noviembre

Los desvíos en Alcalde Díaz se aplicarán el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las rutas N065, N067 y T060 realizarán un retorno en la parada Entrada Ciudad Bolívar.

La ruta T060 iniciará y finalizará su recorrido en esa parada.

Por su parte, la ruta N048 (La Cabima – Interna Alcalde Díaz) no prestará servicio debido al cierre vial.

Recomendaciones para movilizarse durante las Fiestas Patrias

Ante las modificaciones del transporte público, se recomienda a los pasajeros:

Verificar los horarios y recorridos de sus rutas antes de salir.

Considerar tiempo adicional para sus desplazamientos.

Identificar las paradas temporales y los puntos de retorno.

Consultar los avisos de MiBus sobre posibles cambios durante las jornadas.

Los usuarios pueden obtener información actualizada mediante las redes sociales oficiales de MiBus (@OFICIALMIBUS) y su sitio web, www.mibus.com.pa.