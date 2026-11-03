Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre: horarios de desvíos y rutas de MiBus suspendidas

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026 provocarán modificaciones en el servicio de MiBus en distintos sectores de la ciudad de Panamá, incluyendo Juan Díaz, Vía España, San Miguelito, Chilibre, Don Bosco, 24 de Diciembre y Alcalde Díaz.
Contenido de interés: MiBus anuncia desvíos en Chilibre por trabajos: estas son las rutas afectadas
Los usuarios deberán verificar los horarios de las modificaciones y planificar sus desplazamientos con anticipación.
Desvíos de MiBus por los desfiles del 3 y 4 de noviembre
Vía España y Casco Antiguo: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
También se anunciaron las siguientes modificaciones:
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C862: circulará por la avenida de los Mártires y El Chorrillo.
C982 (5 de Mayo – Casco Antiguo): no prestará servicio durante el periodo de afectación anunciado.
Juan Díaz: rutas afectadas el 3 de noviembre
Por los desfiles patrios del martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se aplicarán desvíos en Juan Díaz.
Las rutas afectadas serán:
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E445
E485
E505
I532
V531
V532
V539
S530
E606
E537
Estas unidades se desviarán por la calle 1.ª de Pedregal, la avenida Domingo Díaz y el Corredor Sur.
Además, la ruta E628 no operará durante la afectación anunciada.
San Miguelito: desvíos del 3 y 4 de noviembre
En San Miguelito, las modificaciones estarán vigentes ambos días, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Las rutas afectadas son:
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C641
C941
C928
C968
V180
V531
V532
Los buses girarán por Vía Brasil hacia la carretera Transístmica y la avenida Martín Sosa, hasta retomar sus recorridos habituales.
La ruta C968 iniciará y finalizará su recorrido en la parada Obarrio.
Chilibre: cambios de rutas el 3 de noviembre
En Chilibre, los desvíos se aplicarán el martes 3 de noviembre, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las rutas F030, T033, N035 y N037 modificarán sus recorridos por el sector de la Escuela Andrés Bello, entre la avenida Madden y la carretera Transístmica.
Los pasajeros deberán considerar estos cambios al movilizarse hacia las áreas donde se desarrollarán los desfiles.
Don Bosco: desvíos el 4 de noviembre
Para el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se anunciaron modificaciones en las rutas:
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E566
E568
S562
S569
Los buses se desviarán desde la parada Calle 5C, utilizando la avenida Tercera Don Bosco y la avenida Costanera, antes de retomar sus recorridos habituales.
24 de Diciembre: contraflujo por los desfiles del 4 de noviembre
En el sector de 24 de Diciembre, las modificaciones estarán vigentes el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
En dirección al centro de la ciudad, las siguientes rutas utilizarán un contraflujo a la altura de Palo Alto:
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E436
E445
E458
E468
S420
S442
S447
T176
T443
Entre Palo Alto y el centro comercial La Doña se mantendrá un carril disponible por sentido durante las restricciones anunciadas.
Alcalde Díaz: rutas modificadas y servicio suspendido el 4 de noviembre
Los desvíos en Alcalde Díaz se aplicarán el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Las rutas N065, N067 y T060 realizarán un retorno en la parada Entrada Ciudad Bolívar.
La ruta T060 iniciará y finalizará su recorrido en esa parada.
Por su parte, la ruta N048 (La Cabima – Interna Alcalde Díaz) no prestará servicio debido al cierre vial.
Recomendaciones para movilizarse durante las Fiestas Patrias
Ante las modificaciones del transporte público, se recomienda a los pasajeros:
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Verificar los horarios y recorridos de sus rutas antes de salir.
Considerar tiempo adicional para sus desplazamientos.
Identificar las paradas temporales y los puntos de retorno.
Consultar los avisos de MiBus sobre posibles cambios durante las jornadas.
Los usuarios pueden obtener información actualizada mediante las redes sociales oficiales de MiBus (@OFICIALMIBUS) y su sitio web, www.mibus.com.pa.