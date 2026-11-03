Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2026 - 08:35

Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre: horarios de desvíos y rutas de MiBus suspendidas

MiBus anunció desvíos y suspensiones temporales de rutas por los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre. Conoce los sectores, horarios y recorridos afectados.

Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre

Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre

@Presidencia

La empresa de transporte público anunció desvíos temporales, cambios en los puntos de inicio y finalización de recorridos, así como la suspensión de algunas rutas debido a los cierres de calles por las celebraciones patrias.

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Los usuarios deberán verificar los horarios de las modificaciones y planificar sus desplazamientos con anticipación.

Desvíos de MiBus por los desfiles del 3 y 4 de noviembre

Vía España y Casco Antiguo: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

También se anunciaron las siguientes modificaciones:

  • C862: circulará por la avenida de los Mártires y El Chorrillo.

  • C982 (5 de Mayo – Casco Antiguo): no prestará servicio durante el periodo de afectación anunciado.

Juan Díaz: rutas afectadas el 3 de noviembre

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Por los desfiles patrios del martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se aplicarán desvíos en Juan Díaz.

Las rutas afectadas serán:

  • E445

  • E485

  • E505

  • I532

  • V531

  • V532

  • V539

  • S530

  • E606

  • E537

Estas unidades se desviarán por la calle 1.ª de Pedregal, la avenida Domingo Díaz y el Corredor Sur.

Además, la ruta E628 no operará durante la afectación anunciada.

San Miguelito: desvíos del 3 y 4 de noviembre

En San Miguelito, las modificaciones estarán vigentes ambos días, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las rutas afectadas son:

  • C641

  • C941

  • C928

  • C968

  • V180

  • V531

  • V532

Los buses girarán por Vía Brasil hacia la carretera Transístmica y la avenida Martín Sosa, hasta retomar sus recorridos habituales.

La ruta C968 iniciará y finalizará su recorrido en la parada Obarrio.

Chilibre: cambios de rutas el 3 de noviembre

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En Chilibre, los desvíos se aplicarán el martes 3 de noviembre, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las rutas F030, T033, N035 y N037 modificarán sus recorridos por el sector de la Escuela Andrés Bello, entre la avenida Madden y la carretera Transístmica.

Los pasajeros deberán considerar estos cambios al movilizarse hacia las áreas donde se desarrollarán los desfiles.

Don Bosco: desvíos el 4 de noviembre

Para el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se anunciaron modificaciones en las rutas:

  • E566

  • E568

  • S562

  • S569

Los buses se desviarán desde la parada Calle 5C, utilizando la avenida Tercera Don Bosco y la avenida Costanera, antes de retomar sus recorridos habituales.

24 de Diciembre: contraflujo por los desfiles del 4 de noviembre

En el sector de 24 de Diciembre, las modificaciones estarán vigentes el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

En dirección al centro de la ciudad, las siguientes rutas utilizarán un contraflujo a la altura de Palo Alto:

  • E436

  • E445

  • E458

  • E468

  • S420

  • S442

  • S447

  • T176

  • T443

Entre Palo Alto y el centro comercial La Doña se mantendrá un carril disponible por sentido durante las restricciones anunciadas.

Alcalde Díaz: rutas modificadas y servicio suspendido el 4 de noviembre

Los desvíos en Alcalde Díaz se aplicarán el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las rutas N065, N067 y T060 realizarán un retorno en la parada Entrada Ciudad Bolívar.

La ruta T060 iniciará y finalizará su recorrido en esa parada.

Por su parte, la ruta N048 (La Cabima – Interna Alcalde Díaz) no prestará servicio debido al cierre vial.

Recomendaciones para movilizarse durante las Fiestas Patrias

Ante las modificaciones del transporte público, se recomienda a los pasajeros:

  • Verificar los horarios y recorridos de sus rutas antes de salir.

  • Considerar tiempo adicional para sus desplazamientos.

  • Identificar las paradas temporales y los puntos de retorno.

  • Consultar los avisos de MiBus sobre posibles cambios durante las jornadas.

Los usuarios pueden obtener información actualizada mediante las redes sociales oficiales de MiBus (@OFICIALMIBUS) y su sitio web, www.mibus.com.pa.

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