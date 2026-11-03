Donald Trump felicita a Panamá por el 3 de noviembre y destaca cooperación con el Gobierno de Mulino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , envió un mensaje al mandatario panameño, José Raúl Mulino , con motivo de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia , que se conmemoran este martes 3 de noviembre de 2026.

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En la carta compartida, Trump felicitó al pueblo panameño y destacó la relación bilateral, la cooperación en seguridad, la asistencia humanitaria tras el terremoto del 9 de octubre y las oportunidades de inversión en infraestructura estratégica.

“En nombre del pueblo de los Estados Unidos, extiendo felicitaciones al pueblo de Panamá en la celebración de sus 123 años de independencia”, señala el mensaje atribuido al mandatario estadounidense. “En nombre del pueblo de los Estados Unidos, extiendo felicitaciones al pueblo de Panamá en la celebración de sus 123 años de independencia”, señala el mensaje atribuido al mandatario estadounidense.

Trump destaca ayuda de Estados Unidos tras el terremoto en Panamá

Mensaje del presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump, al presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, y al pueblo panameño por la conmemoración de los 123 años de vida republicana: “Panamá es uno de nuestros socios más cercanos y de mayor confianza, y continuaremos permaneciendo… pic.twitter.com/ehVkHHZqk2 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 3, 2026

En su comunicación, Trump calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos y confiables de Estados Unidos y reiteró su disposición de mantener la cooperación bilateral.

El mandatario también hizo referencia a la asistencia proporcionada a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Según el mensaje, la colaboración entre ambos países permitió movilizar ayuda humanitaria, logística y técnica durante las primeras 24 horas posteriores al desastre.

Trump destacó que esta respuesta fue posible gracias al fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

Seguridad del Canal de Panamá y ejercicios PANAMAX

Otro de los puntos abordados en la carta fue la cooperación en materia de seguridad regional y protección del Canal de Panamá.

Trump mencionó la participación panameña en iniciativas como la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica.

Asimismo, resaltó los ejercicios militares PANAMAX 2026, realizados con participación de ambos países para fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

De acuerdo con el mensaje, estos ejercicios incluyeron maniobras presenciales a gran escala por primera vez en 14 años.

Donald Trump se refiere a los puertos de Balboa y Cristóbal

En la carta, el presidente estadounidense también abordó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal.

Trump expresó su reconocimiento a la administración de Mulino por respetar el fallo judicial y vinculó esa decisión con la confianza de los inversionistas y las oportunidades para el sector marítimo.

La referencia se produce después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la concesión que mantenía Panama Ports Company para operar ambas terminales portuarias.

Estados Unidos busca ampliar inversiones y cooperación con Panamá

Trump manifestó su interés en continuar fortaleciendo los esfuerzos conjuntos de seguridad y explorar nuevas oportunidades económicas durante el próximo año.

En particular, mencionó las inversiones previstas en el Canal de Panamá y otras infraestructuras críticas.

El mensaje concluye con buenos deseos para el pueblo panameño durante las celebraciones de las Fiestas Patrias y la conmemoración de los 123 años de vida republicana.