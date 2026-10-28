Ruta 2, desfile en Vía España: lista de escuelas y bandas independientes el 3 de noviembre de 2026

El desfile del 3 de noviembre de 2026 en Panamá tendrá una de sus principales rutas en Vía España, con salida desde la iglesia del Carmen y llegada al sector de Vía Argentina. Según el programa suministrado, la Ruta 2 de los desfiles patrios comenzará a las 9:00 a.m. y contará con 46 delegaciones.
Recorrido y orden de las 46 delegaciones de la Ruta 2
El trayecto previsto comenzará en la intersección de Vía España con la calle Aquilino de la Guardia, junto a la iglesia del Carmen. Las delegaciones avanzarán por Vía España hasta la intersección con Vía Argentina, en las inmediaciones de la Caja de Ahorros.
Encabezado del desfile:
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Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
Abanderados: campeones de los Juegos CODICADER
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
Asociación de Muchachas Guías de Panamá
FRENADESO
Asociación Scout de Panamá
Delegaciones estudiantiles, en el orden suministrado:
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Escuela de Artes y Oficios MLV
Instituto Panamericano
Colegio María Inmaculada
Colegio Adventista Metropolitano
Colegio San Agustín
Instituto Alberto Einstein
Colegio Isaac Rabin
Instituto Fermín Naudeau
Instituto América
Instituto Enrico Fermi
Colegio José Remón Cantera
Instituto William H. Kilpatrick
Colegio Parroquial San Judas Tadeo
The Oxford School
Moisés Bilingual College
Instituto Tecnológico Barú
Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor
Escuela Secundaria Francisco de Miranda
IPT Jeptha B. Duncan G.
Escuela Latinoamericana
Colegio Europeo de Panamá
Academia Interamericana de Panamá, sede Cerro Viento
Instituto Atenea
Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano
El Colegio de Panamá
Instituto Bilingüe San Lorenzo
The Preparatory School
Instituto Panamá Norte
Instituto Justo Arosemena
Escuela Saint George
Centro Vocacional de Chapala
Instituto Rubiano
Bandas independientes, en el orden suministrado:
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Revolución de Heredia (Costa Rica)
Éxodo
San Miguel Arcángel
Generación de Oro
Metropolitana
Mega Banda
Centenario
El Hogar
Cierres de calles y opciones de transporte
La planificación proporcionada contempla restricciones vehiculares en Vía España, desde el sector de la iglesia del Carmen hasta Vía Argentina. Entre las vías alternas sugeridas figuran calle 50, avenida Balboa, Vía Transístmica y avenida Ricardo J. Alfaro. Los asistentes pueden considerar la Línea 1 del Metro de Panamá, utilizando las estaciones Iglesia del Carmen y Vía Argentina, sujeto a las disposiciones operativas que anuncien las autoridades para el día del desfile.
La Policía de Tránsito también establecería controles en las calles transversales de Obarrio, El Carmen y Bella Vista para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y proteger a los espectadores. Los conductores deberán consultar los avisos oficiales antes de movilizarse, debido a posibles cambios en los cierres y desvíos.