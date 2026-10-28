Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2026 - 14:54

Ruta 2, desfile en Vía España: lista de escuelas y bandas independientes el 3 de noviembre de 2026

Conoce las 46 delegaciones previstas para la Ruta 2 de desfile en Vía España, el recorrido desde la iglesia del Carmen y las recomendaciones de movilidad.

Ruta 2

Ruta 2, desfile en Vía España

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El desfile del 3 de noviembre de 2026 en Panamá tendrá una de sus principales rutas en Vía España, con salida desde la iglesia del Carmen y llegada al sector de Vía Argentina. Según el programa suministrado, la Ruta 2 de los desfiles patrios comenzará a las 9:00 a.m. y contará con 46 delegaciones.

Recorrido y orden de las 46 delegaciones de la Ruta 2

El trayecto previsto comenzará en la intersección de Vía España con la calle Aquilino de la Guardia, junto a la iglesia del Carmen. Las delegaciones avanzarán por Vía España hasta la intersección con Vía Argentina, en las inmediaciones de la Caja de Ahorros.

Encabezado del desfile:

  • Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

  • Abanderados: campeones de los Juegos CODICADER

  • Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

  • Asociación de Muchachas Guías de Panamá

  • FRENADESO

  • Asociación Scout de Panamá

Delegaciones estudiantiles, en el orden suministrado:

  • Escuela de Artes y Oficios MLV

  • Instituto Panamericano

  • Colegio María Inmaculada

  • Colegio Adventista Metropolitano

  • Colegio San Agustín

  • Instituto Alberto Einstein

  • Colegio Isaac Rabin

  • Instituto Fermín Naudeau

  • Instituto América

  • Instituto Enrico Fermi

  • Colegio José Remón Cantera

  • Instituto William H. Kilpatrick

  • Colegio Parroquial San Judas Tadeo

  • The Oxford School

  • Moisés Bilingual College

  • Instituto Tecnológico Barú

  • Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor

  • Escuela Secundaria Francisco de Miranda

  • IPT Jeptha B. Duncan G.

  • Escuela Latinoamericana

  • Colegio Europeo de Panamá

  • Academia Interamericana de Panamá, sede Cerro Viento

  • Instituto Atenea

  • Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano

  • El Colegio de Panamá

  • Instituto Bilingüe San Lorenzo

  • The Preparatory School

  • Instituto Panamá Norte

  • Instituto Justo Arosemena

  • Escuela Saint George

  • Centro Vocacional de Chapala

  • Instituto Rubiano

Bandas independientes, en el orden suministrado:

  • Revolución de Heredia (Costa Rica)

  • Éxodo

  • San Miguel Arcángel

  • Generación de Oro

  • Metropolitana

  • Mega Banda

  • Centenario

  • El Hogar

Cierres de calles y opciones de transporte

La planificación proporcionada contempla restricciones vehiculares en Vía España, desde el sector de la iglesia del Carmen hasta Vía Argentina. Entre las vías alternas sugeridas figuran calle 50, avenida Balboa, Vía Transístmica y avenida Ricardo J. Alfaro. Los asistentes pueden considerar la Línea 1 del Metro de Panamá, utilizando las estaciones Iglesia del Carmen y Vía Argentina, sujeto a las disposiciones operativas que anuncien las autoridades para el día del desfile.

La Policía de Tránsito también establecería controles en las calles transversales de Obarrio, El Carmen y Bella Vista para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y proteger a los espectadores. Los conductores deberán consultar los avisos oficiales antes de movilizarse, debido a posibles cambios en los cierres y desvíos.

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