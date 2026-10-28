Ruta 2, desfile en Vía España: lista de escuelas y bandas independientes el 3 de noviembre de 2026

El desfile del 3 de noviembre de 2026 en Panamá tendrá una de sus principales rutas en Vía España, con salida desde la iglesia del Carmen y llegada al sector de Vía Argentina. Según el programa suministrado, la Ruta 2 de los desfiles patrios comenzará a las 9:00 a.m. y contará con 46 delegaciones.

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Recorrido y orden de las 46 delegaciones de la Ruta 2

El trayecto previsto comenzará en la intersección de Vía España con la calle Aquilino de la Guardia, junto a la iglesia del Carmen. Las delegaciones avanzarán por Vía España hasta la intersección con Vía Argentina, en las inmediaciones de la Caja de Ahorros.

Encabezado del desfile:

Motores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Abanderados: campeones de los Juegos CODICADER

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Asociación de Muchachas Guías de Panamá

FRENADESO

Asociación Scout de Panamá

Delegaciones estudiantiles, en el orden suministrado:

Escuela de Artes y Oficios MLV

Instituto Panamericano

Colegio María Inmaculada

Colegio Adventista Metropolitano

Colegio San Agustín

Instituto Alberto Einstein

Colegio Isaac Rabin

Instituto Fermín Naudeau

Instituto América

Instituto Enrico Fermi

Colegio José Remón Cantera

Instituto William H. Kilpatrick

Colegio Parroquial San Judas Tadeo

The Oxford School

Moisés Bilingual College

Instituto Tecnológico Barú

Colegio Las Mañanitas El Buen Pastor

Escuela Secundaria Francisco de Miranda

IPT Jeptha B. Duncan G.

Escuela Latinoamericana

Colegio Europeo de Panamá

Academia Interamericana de Panamá, sede Cerro Viento

Instituto Atenea

Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián Elcano

El Colegio de Panamá

Instituto Bilingüe San Lorenzo

The Preparatory School

Instituto Panamá Norte

Instituto Justo Arosemena

Escuela Saint George

Centro Vocacional de Chapala

Instituto Rubiano

Bandas independientes, en el orden suministrado:

Revolución de Heredia (Costa Rica)

Éxodo

San Miguel Arcángel

Generación de Oro

Metropolitana

Mega Banda

Centenario

El Hogar

Cierres de calles y opciones de transporte

“Mantenemos avisos de vigilancia emitidos por el @imhpapma, activos en este momento, muy posiblemente se van a extender hasta hasta esos días, estamos hablando de 3, 4 y las demás fechas de noviembre, posiblemente se extienden hasta el 15 de noviembre. Las alertas vigentes al… pic.twitter.com/xYl8mbwcFO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

La planificación proporcionada contempla restricciones vehiculares en Vía España, desde el sector de la iglesia del Carmen hasta Vía Argentina. Entre las vías alternas sugeridas figuran calle 50, avenida Balboa, Vía Transístmica y avenida Ricardo J. Alfaro. Los asistentes pueden considerar la Línea 1 del Metro de Panamá, utilizando las estaciones Iglesia del Carmen y Vía Argentina, sujeto a las disposiciones operativas que anuncien las autoridades para el día del desfile.

La Policía de Tránsito también establecería controles en las calles transversales de Obarrio, El Carmen y Bella Vista para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y proteger a los espectadores. Los conductores deberán consultar los avisos oficiales antes de movilizarse, debido a posibles cambios en los cierres y desvíos.