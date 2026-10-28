Día del Niño en Panamá: conoce las actividades para disfrutar este fin de semana

Conozca las actividades para este fin de semana día del niño.

Este domingo 1 de noviembre se celebra el Día del Niño en Panamá, una fecha dedicada a los más pequeños de la casa. En el marco de esta celebración, la Alcaldía de Panamá invita a las familias a participar en distintas actividades recreativas programadas durante el fin de semana, para disfrutar de espacios de diversión y compartir con los niños.

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Si buscas planes para disfrutar con los niños, conoce las actividades, los horarios y los precios anunciados para estos días.

¿Qué actividades habrá por el Día del Niño?

Viernes 30 de octubre: Jardín Botánico Summit

El Jardín Botánico Summit tendrá actividades recreativas para que los niños disfruten de una jornada de diversión.

Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Entrada:

Niños de 0 a 5 años: gratis.

Niños de 6 años en adelante: B/.1.00.

Estudiantes: B/.1.00.

Adultos: B/.2.00.

Jubilados: B/.1.00.

Actividades: juegos, refrigerios, música e inflables tradicionales y acuáticos.

Actividades: juegos, refrigerios, música e inflables tradicionales y acuáticos. cortesía

Sábado 31 de octubre: Parque Norte

El Parque Norte ofrecerá una alternativa para las familias que deseen celebrar el Día del Niño con actividades al aire libre.

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Entrada: gratuita.

Actividades: juegos, refrigerios, inflables y música.

Actividades del fin de semana en Parque Norte. Cortesía

Domingo 1 de noviembre: Parque Recreativo Omar

Para el domingo, el Parque Recreativo Omar contará con un espacio relacionado con la celebración del Día del Niño, que incluirá un stand de la Alcaldía de Panamá.

Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parque Omar te espera este fin de semana. cortesía

Un fin de semana para compartir en familia

La invitación de la Alcaldía de Panamá busca motivar a las familias a participar en actividades recreativas y aprovechar los espacios disponibles para compartir con los más pequeños.

Antes de salir de casa, se recomienda verificar los horarios, las tarifas y las condiciones de ingreso de cada lugar para organizar la visita y disfrutar de las opciones disponibles durante el fin de semana.