Día del Niño en Panamá: conoce las actividades para disfrutar este fin de semana

Este domingo 1 de noviembre se celebra el Día del Niño en Panamá, una fecha dedicada a los más pequeños de la casa. En el marco de esta celebración, la Alcaldía de Panamá invita a las familias a participar en distintas actividades recreativas programadas durante el fin de semana, para disfrutar de espacios de diversión y compartir con los niños.
Si buscas planes para disfrutar con los niños, conoce las actividades, los horarios y los precios anunciados para estos días.
¿Qué actividades habrá por el Día del Niño?
Viernes 30 de octubre: Jardín Botánico Summit
El Jardín Botánico Summit tendrá actividades recreativas para que los niños disfruten de una jornada de diversión.
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Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Entrada:
- Niños de 0 a 5 años: gratis.
- Niños de 6 años en adelante: B/.1.00.
- Estudiantes: B/.1.00.
- Adultos: B/.2.00.
- Jubilados: B/.1.00.
- Actividades: juegos, refrigerios, música e inflables tradicionales y acuáticos.
Sábado 31 de octubre: Parque Norte
El Parque Norte ofrecerá una alternativa para las familias que deseen celebrar el Día del Niño con actividades al aire libre.
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Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Entrada: gratuita.
Actividades: juegos, refrigerios, inflables y música.
Domingo 1 de noviembre: Parque Recreativo Omar
Para el domingo, el Parque Recreativo Omar contará con un espacio relacionado con la celebración del Día del Niño, que incluirá un stand de la Alcaldía de Panamá.
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Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Un fin de semana para compartir en familia
La invitación de la Alcaldía de Panamá busca motivar a las familias a participar en actividades recreativas y aprovechar los espacios disponibles para compartir con los más pequeños.
Antes de salir de casa, se recomienda verificar los horarios, las tarifas y las condiciones de ingreso de cada lugar para organizar la visita y disfrutar de las opciones disponibles durante el fin de semana.