Terremoto en Panamá: Mulino anuncia 1,400 viviendas adicionales para familias afectadas

El Gobierno construirá 2,700 viviendas para damnificados por el terremoto.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que se construirán 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que ya comenzaron a edificarse para brindar una solución habitacional definitiva a las familias que perdieron sus hogares tras el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026.

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El anuncio se realizó durante la sesión del Consejo de Gabinete del martes 27 de octubre, en la que también se abordaron medidas para agilizar la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública en las provincias afectadas por el sismo.

Gobierno instalará estructuras temporales mientras construye las viviendas

Mulino explicó que, mientras avanzan los trabajos de construcción, se instalarán estructuras temporales contiguas a las viviendas en edificación, con mejores condiciones para las familias damnificadas.

El objetivo es terminar parte de las viviendas durante los meses restantes de 2026 y continuar con los trabajos hasta entregar las llaves de las últimas casas en marzo de 2027.

Con las nuevas unidades, la cifra inicial ascenderá a 2,700 viviendas. Este número podría aumentar a medida que continúen las inspecciones para determinar los daños ocasionados por el terremoto en las distintas zonas afectadas.

Miviot evaluará los daños para reparar las casas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) también brinda apoyo en la reparación de las casas que sufrieron daños a causa del sismo.

En cada caso, las autoridades deberán evaluar el nivel de afectación para determinar las reparaciones necesarias y los materiales que se utilizarán en los trabajos.

Se instalarán estructuras temporales mientras avanzan las obras definitivas. Cortesía

Jóvenes podrán participar en la reconstrucción

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno prevé ofrecer oportunidades laborales a jóvenes de las áreas afectadas mediante el programa Mi Primer Empleo, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La iniciativa busca incorporar a jóvenes a las tareas de reconstrucción y levantamiento de nuevas viviendas, mientras avanzan los trabajos para atender a las familias damnificadas.

Mulino reitera que la vivienda es una prioridad

El mandatario destacó la importancia de acelerar la construcción de las casas para responder a las necesidades de las personas que perdieron sus hogares.

“La vivienda es prioridad para los afectados, y me consta porque he estado allí, y deben hacerse en el menor tiempo posible”, sostuvo.

Las medidas anunciadas buscan acelerar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto, mediante la construcción de nuevas viviendas, la reparación de estructuras dañadas y el financiamiento de las obras. Mientras continúan las inspecciones, las autoridades mantienen abierta la posibilidad de ampliar la cantidad de soluciones habitacionales necesarias para atender a las familias damnificadas.