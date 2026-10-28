Dos bebés de 10 meses son trasladados al hospital en Veraguas consecuencias del terremoto

Dos infantes de 10 meses fueron trasladados en ambulancias al cuarto de urgencias del Hospital Regional Dr. Luis Chicho Fábrega, en Veraguas, luego de presentar problemas respiratorios y síntomas gastrointestinales, entre ellos vómitos y diarrea.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), ambos menores permanecen bajo observación médica y se encuentran estables.

Familias preocupadas por la salud de los niños

En Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, varias familias continúan durmiendo en carpas desde el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

La situación genera preocupación entre los padres de familia, especialmente por las fuertes lluvias y las condiciones en las que permanecen los menores. Según la información proporcionada, en uno de los albergues hay más de 25 niños.

Un padre de familia expresó su inquietud por la salud de los pequeños ante las condiciones climáticas que enfrentan.

“Nosotros los adultos aguantamos, pero los niños no”, manifestó.

Dos menores de 10 meses que se encontraban en un albergue improvisado en la comunidad de Torio, en la provincia de Veraguas, presentaron problemas respiratorios, vómitos y diarrea, por lo que fueron trasladados al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega, donde se… pic.twitter.com/YEc72KecC8 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Minsa reporta más de 1,800 atenciones médicas

El Ministerio de Salud informó que los dos bebés se mantienen estables y bajo observación médica.

Asimismo, la entidad reportó que se han brindado 1,824 atenciones médicas en las zonas afectadas tras el terremoto del 9 de octubre.

Mientras las familias continúan a la espera de mejores condiciones, la atención médica y el seguimiento de las necesidades de los niños se mantienen entre las principales preocupaciones en estas comunidades.

Las lluvias y las condiciones de alojamiento siguen siendo motivo de preocupación para las familias que permanecen en carpas en Veraguas tras el sismo. Los padres esperan que los menores puedan mantenerse en condiciones seguras, mientras las autoridades sanitarias continúan atendiendo a la población afectada.