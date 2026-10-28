Minsa realizará jornada para obtener los carnets verde y blanco en Pedregal

El Minsa habilitará una jornada de carnets verde y blanco.

El Ministerio de Salud (Minsa) , anunció una jornada para la tramitación de carnet verde y blanco, el próximo 31 de octubre de 2026, a partir de las 6:30 a. m., en el Centro de Salud de Pedregal.

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¿Dónde y cuándo será la jornada de carnets verde y blanco?

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

Hora: desde las 6:30 a. m.

Lugar: Centro de Salud de Pedregal.

¿Cuáles son los requisitos para el carnet blanco?

Las personas interesadas en tramitar el carnet blanco deberán presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad personal o pasaporte.

Muestra de heces en un envase adecuado, debidamente identificada con el nombre y número de cédula.

Tarjeta de vacunación.

Las personas mayores de 40 años deberán acudir en ayunas.

Requisitos para tramitar el carnet verde

Para obtener el carnet verde, los solicitantes deberán presentar:

Copia de la cédula de identidad personal o pasaporte.

Dos fotografías tamaño carnet.

Carnet blanco vigente.

Copia del carnet blanco.

Nueva feria de carnet blanco y verde. @pedregal_enpositivo

¿Cuánto cuestan los carnets verde y blanco?

De acuerdo con la información suministrada, los precios y cupos disponibles para esta jornada son los siguientes:

Carnet blanco: B/. 25.00 con 150 cupos disponibles.

Carnet verde: B/. 15.00 con 40 cupos disponibles.

Recomendaciones para los interesados

El Minsa recomienda a las personas interesadas reunir los requisitos correspondientes antes de acudir al Centro de Salud de Pedregal, tomando en cuenta que la jornada tendrá una cantidad limitada de cupos.

Se aconseja verificar con el centro de salud si es necesario cumplir con alguna indicación adicional para la atención y el trámite de los carnets.