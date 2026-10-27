MINSA activa alerta: falsos inspectores sanitarios se hacen pasar por funcionarios para pedir dinero

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios, veterinarios y funcionarios del Departamento de Farmacia y Drogas para exigir dinero a comerciantes, farmacias, salones de belleza, laboratorios y otros establecimientos, bajo el argumento de supuestas irregularidades relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos y otros requisitos legales.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, advirtió que estos cobros no forman parte de los procedimientos oficiales de la institución.

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“Ningún funcionario está autorizado a solicitar dinero directamente durante una inspección, por llamadas telefónicas, WhatsApp o mediante depósitos a cuentas personales o de sociedades anónimas”, enfatizó Gill. “Ningún funcionario está autorizado a solicitar dinero directamente durante una inspección, por llamadas telefónicas, WhatsApp o mediante depósitos a cuentas personales o de sociedades anónimas”, enfatizó Gill.

¿Cómo identificar a un inspector sanitario autorizado por el Minsa?

La funcionaria explicó que las inspecciones oficiales se realizan de manera presencial y deben cumplir con los procedimientos institucionales establecidos.

El @MINSAPma alerta sobre estafadores que se están haciendo pasar por inspectores sanitarios, veterinarios y funcionarios del Departamento de Farmacia y Drogas para exigir dinero a comerciantes, farmacias, salones de belleza, laboratorios y otros establecimientos, por supuestas… pic.twitter.com/aMrR9Uj1ov — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

“Toda inspección oficial se realiza de manera presencial. El funcionario debe identificarse con su carné institucional vigente y presentar una nota en la que se detalle el objetivo de la diligencia. Tras evaluar el establecimiento, se elabora un informe técnico que pasa por la revisión de las instancias correspondientes, incluida la asesoría legal, antes de notificar formalmente al propietario sobre cualquier incumplimiento y las medidas que correspondan”, detalló. “Toda inspección oficial se realiza de manera presencial. El funcionario debe identificarse con su carné institucional vigente y presentar una nota en la que se detalle el objetivo de la diligencia. Tras evaluar el establecimiento, se elabora un informe técnico que pasa por la revisión de las instancias correspondientes, incluida la asesoría legal, antes de notificar formalmente al propietario sobre cualquier incumplimiento y las medidas que correspondan”, detalló.

Gill agregó que, cuando corresponde imponer una sanción económica, esta debe estar sustentada en una resolución. El pago debe efectuarse a través de las instancias oficiales de la región de Salud, con la entrega del recibo correspondiente.

Recomendaciones del Minsa para evitar estafas

Ante las denuncias de presuntos cobros fraudulentos, el Ministerio de Salud recomienda:

Verificar la identidad del funcionario y confirmar cualquier inspección sospechosa con la región de Salud correspondiente.

No entregar dinero ni realizar transferencias mediante Yappy, banca en línea o depósitos a cuentas privadas.

Desconfiar de amenazas y solicitudes de pagos urgentes para evitar supuestas sanciones.

No compartir contraseñas, códigos de seguridad ni información confidencial con personas cuya identidad no haya sido verificada.

Conservar evidencias de llamadas, mensajes, números telefónicos y documentos recibidos.

Presentar una denuncia ante las autoridades competentes, incluida la Fiscalía, si se ha sido víctima de una estafa.

El Minsa reiteró que ningún propietario de establecimiento debe depositar dinero en cuentas personales para evitar una sanción sanitaria y exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante llamadas, mensajes o visitas sospechosas.