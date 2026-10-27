Desfiles patrios en David: Alcaldía extiende plazo para solicitar permisos de venta de alimentos

La Alcaldía de David, en la provincia de Chiriquí, ha emitido alrededor de 80 permisos para la venta de alimentos en la nueva ruta de los desfiles patrios 2026 , según confirmó el alcalde Joaquín De León, quien también anunció la extensión del período para realizar este trámite.

La medida permitirá que más comerciantes interesados puedan gestionar sus permisos para ofrecer alimentos durante las celebraciones patrias de noviembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Aprehenden a hombre por presunto intento de homicidio contra niño de 3 años en Chepo

Permisos para vender alimentos durante los desfiles patrios en David

La Alcaldía de David ya ha emitido alrededor de 80 permisos para la venta de alimentos en la nueva ruta de los desfiles patrios, y el periodo para el trámite ha sido extendido, confirmó el alcalde Joaquín De León. pic.twitter.com/aUDSwXCTN8 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

El alcalde Joaquín De León confirmó que el municipio ha otorgado cerca de 80 autorizaciones para la venta de alimentos en los espacios contemplados dentro de la nueva ruta de los desfiles.

Asimismo, indicó que el plazo para solicitar los permisos fue extendido, aunque no se precisó la nueva fecha límite para completar el trámite.

Los comerciantes interesados deberán consultar los canales oficiales de la Alcaldía de David para conocer los requisitos y el período habilitado para presentar sus solicitudes.