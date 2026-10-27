Desfiles patrios en David: Alcaldía extiende plazo para solicitar permisos de venta de alimentos

La Alcaldía de David, en la provincia de Chiriquí, ha emitido alrededor de 80 permisos para la venta de alimentos en la nueva ruta de los desfiles patrios 2026, según confirmó el alcalde Joaquín De León, quien también anunció la extensión del período para realizar este trámite.
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Permisos para vender alimentos durante los desfiles patrios en David
El alcalde Joaquín De León confirmó que el municipio ha otorgado cerca de 80 autorizaciones para la venta de alimentos en los espacios contemplados dentro de la nueva ruta de los desfiles.
Asimismo, indicó que el plazo para solicitar los permisos fue extendido, aunque no se precisó la nueva fecha límite para completar el trámite.
Los comerciantes interesados deberán consultar los canales oficiales de la Alcaldía de David para conocer los requisitos y el período habilitado para presentar sus solicitudes.