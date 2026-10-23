Desfiles patrios en Chiriquí: conoce la ruta para el 3 y 4 de noviembre

Este viernes 23 de octubre 2026, la Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Chiriquí dio a conocer la ruta que se utilizará para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en David. Las autoridades también evalúan medidas de prevención para garantizar la seguridad de estudiantes y asistentes, ante posibles emergencias sísmicas.

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¿Cuál será la ruta de los desfiles en David?

El recorrido contempla la avenida Obaldía, pasando por el Parque de las Madres y la parte posterior de Romero, en Doleguita, hasta llegar a la Gobernación de Chiriquí, donde estará ubicada una tarima para las autoridades.

Medidas de prevención ante posibles sismos

La directora general de Educación, Maritza González, indicó que se evalúa un plan de gestión de riesgos enfocado en las vulnerabilidades de los espacios, los puntos de encuentro abiertos y los mecanismos de comunicación para orientar a los estudiantes en caso de un sismo.

Las medidas buscan que la comunidad educativa conozca cómo actuar ante una emergencia y pueda seguir las indicaciones de seguridad.

El 3 y 4 de noviembre habrá desfiles en la ciudad de David, en Chiriquí, este viernes se conoció la ruta que será utilizada para las festividades patrias.

El 28 de noviembre también se llevarán a cabo los tradicionales desfiles en la provincia. pic.twitter.com/Ldql31FxdT — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

Actividades patrias en otros puntos de Chiriquí

Además de David, se prevén actividades en Tierras Altas y otros sectores de la provincia. Sin embargo, algunas celebraciones del 10 de noviembre fueron canceladas, entre ellas las organizadas por la Asociación Cívica de Santeños en Chiriquí y las que tradicionalmente se realizaban en Santo Domingo de Bugaba.