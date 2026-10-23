Mulino se reúne con CEO de multinacionales interesados en invertir en Panamá en energía, gas y logística

Panamá busca atraer nuevas inversiones y ampliar las operaciones de empresas multinacionales en sectores como energía, gas, logística y centros de datos. Con este objetivo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con directores ejecutivos (CEO) de importantes compañías internacionales que participan en la Reunión Anual de Estrategia del Foro Económico Mundial (WEF), celebrada en el país.
Empresas multinacionales muestran interés en invertir en Panamá
Por su parte, los ejecutivos felicitaron al Gobierno panameño por los recientes avances internacionales del país, entre ellos su salida de listas grises y el crecimiento económico. Asimismo, expresaron su interés en continuar explorando oportunidades de inversión y ampliar su presencia en el mercado nacional, especialmente en actividades relacionadas con la energía, el gas, la logística y los centros de datos.
Los directivos también resaltaron la competitividad de Panamá en transporte marítimo y conectividad internacional, así como la importancia de mantener un diálogo directo con las autoridades para impulsar nuevos proyectos. En ese sentido, destacaron el concepto de “Panamá, anfitrión del mundo” como una visión que favorece la llegada de empresas transnacionales y el desarrollo de inversiones.
¿Qué empresarios participaron en la reunión con Mulino?
En el encuentro participaron representantes de importantes compañías y del Foro Económico Mundial:
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Vincent Clerc, CEO de A.P. Møller-Maersk.
Andrés Gluski, CEO de AES Corporation.
Niclas Mårtensson, CEO de Stena Line Group.
Toby Z. Rice, CEO de EQT Corporation.
Alois Zwinggi, presidente y CEO del Foro Económico Mundial.
Marisol Argueta de Barillas, directora para América Latina del Foro Económico Mundial.