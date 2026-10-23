Solicitan donación a nombre de Mayín Correa: Gobernación denuncia falsas solicitudes

La Gobernación de Panamá alertó a la ciudadanía sobre personas que están utilizando el nombre de la institución y de la gobernadora Mayín Correa para solicitar donaciones destinadas a los damnificados por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La entidad advirtió que estas solicitudes no forman parte de sus procedimientos oficiales y pidió a la población mantenerse alerta ante posibles intentos de engaño.

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¿Cómo realizar donaciones para los afectados por el sismo?

La Gobernación de Panamá aclaró que las donaciones de insumos deben gestionarse de manera presencial en sus instalaciones, siguiendo los procedimientos establecidos.

La Gobernación de Panamá advierte a la ciudadanía que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de esta institución o de la gobernadora Mayin Correa, para solicitar donaciones para las víctimas del sismo.



"Toda donación de insumos, debe gestionarse personalmente, bajo… pic.twitter.com/fT9wGsJW1M — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

"Toda donación de insumos debe gestionarse personalmente, bajo un procedimiento previamente establecido en las instalaciones de la Gobernación de la provincia de Panamá", indicó la institución. "Toda donación de insumos debe gestionarse personalmente, bajo un procedimiento previamente establecido en las instalaciones de la Gobernación de la provincia de Panamá", indicó la institución.

Asimismo, recomendó no atender solicitudes de donaciones recibidas mediante mensajes, llamadas telefónicas o correos electrónicos que utilicen el nombre de la Gobernación o de Mayín Correa.

¿Dónde denunciar las falsas solicitudes de donaciones?

La entidad pidió a las personas que reciban este tipo de comunicaciones reportarlas a través del siguiente número:

Teléfono de la Gobernación de Panamá: 512-7247.

La institución reiteró la importancia de verificar la procedencia de cualquier solicitud antes de entregar donaciones destinadas a las familias afectadas por el sismo.