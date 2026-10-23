Desfiles patrios en La Chorrera 2026: anuncian cambios en la ruta para el 3 y 4 de noviembre

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026 en La Chorrera tendrán modificaciones en su recorrido, luego de que las autoridades acordaran trasladar la ceremonia oficial y el punto de partida al Parque Feuillet, por motivos de seguridad para los estudiantes y espectadores.

La decisión fue tomada tras una reunión entre la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Junta de Festejos y Efemérides Patrias y la Alcaldía de La Chorrera.

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¿Cuál será la nueva ruta de los desfiles patrios en La Chorrera?

De acuerdo con el comunicado del Municipio de La Chorrera, el recorrido de los desfiles patrios se desarrollará de la siguiente manera:

Fechas: 3 y 4 de noviembre de 2026.

Ceremonia oficial: Parque Feuillet.

Punto de partida: Parque Feuillet.

Recorrido: desde el Parque Feuillet hasta la Panadería Cesarín.

Las autoridades explicaron que estos cambios buscan garantizar la seguridad de los estudiantes y espectadores que participarán en las celebraciones patrias.

Por otro lado, el Municipio de La Chorrera destacó que se ha sumado a los esfuerzos de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en otras provincias del país.

Asimismo, reiteró que las celebraciones patrias también representan una oportunidad para demostrar solidaridad con quienes atraviesan momentos difíciles y reafirmó su compromiso de brindar apoyo a las comunidades afectadas.