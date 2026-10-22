Penonomé cancela sus desfiles y celebraciones patrias de noviembre tras los daños del terremoto

La Alcaldía de Penonomé , en la provincia de Coclé, decidió suspender los desfiles patrios de noviembre de 2026 debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá. La medida modifica la programación de las celebraciones patrias de este año en el distrito.

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¿Por qué suspendieron los desfiles patrios en Penonomé?

La decisión de las autoridades municipales responde a las consecuencias del movimiento sísmico que afectó distintas comunidades del país, incluida la provincia de Coclé.

Con esta medida, Penonomé se suma a las localidades que han anunciado cambios en sus actividades previstas para el Mes de la Patria tras la emergencia.

La Alcaldía de Penonomé, en Coclé, decidió suspender los desfiles patrios este año, debido a las afectaciones causadas por el sismo de magnitud 7.5 que se registró el pasado 9 de octubre. pic.twitter.com/fnNRXXaLi0 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

Por el momento, la información divulgada no precisa si se realizarán actos cívicos alternativos ni si otras actividades conmemorativas del distrito también serán suspendidas.

Fiestas Patrias 2026: cambios en las celebraciones tras el terremoto

El terremoto del 9 de octubre ha provocado modificaciones en la organización de distintas actividades públicas programadas para noviembre.

En el caso de Penonomé, la decisión comunicada corresponde a los desfiles patrios de este año. No implica la suspensión de las festividades nacionales en el resto de Panamá.

Se recomienda a los residentes, estudiantes y delegaciones participantes mantenerse atentos a los comunicados de la Alcaldía de Penonomé para conocer cualquier información adicional sobre las actividades conmemorativas.