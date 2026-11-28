Desfiles patrios este 28 de noviembre. @Presidencia

Por Ana Canto Este sábado 28 de noviembre se realizarán desfiles patrios en los distritos de Boquete, en Chiriquí, y La Chorrera, en Panamá Oeste, así como en el corregimiento de Betania, en la provincia de Panamá, como parte de la conmemoración de los 205 años de la Independencia de Panamá de España.

Durante esta fecha se llevarán a cabo diversas actividades cívicas en distintos puntos del país, entre ellas los desfiles, con la participación de bandas musicales de centros educativos y otras delegaciones.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse