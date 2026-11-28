Este sábado 28 de noviembre se realizarán desfiles patrios en los distritos de Boquete, en Chiriquí, y La Chorrera, en Panamá Oeste, así como en el corregimiento de Betania, en la provincia de Panamá, como parte de la conmemoración de los 205 años de la Independencia de Panamá de España.
¿A qué hora iniciarán los desfiles patrios del 28 de noviembre?
Se estima que los desfiles inicien después de los actos protocolares, aproximadamente a las 9:00 a.m., aunque el horario podrá variar según la programación establecida por las autoridades locales de cada sector.
Desfiles para el 28 de noviembre en Panamá
Desfile en Boquete, provincia de Chiriquí
- Ruta: desde la tienda Do It Center hasta la sede del Banco Nacional de Panamá.
- Horario: 7:00 a.m.
Desfile en La Chorrera
- Ruta: desde el Palacio Municipal Luis E. Veces B. y recorrerá la Avenida Las Américas hasta llegar a la Panadería Cesarín.
- Se espera que el evento se realice en horas de la mañana.
Desfile en el corregimiento de Betania, ciudad de Panamá
- Ruta: sobre la Avenida La Paz, desde la Caja de Ahorros de El Ingenio hasta la estación Delta.
- Hora: 9:00 a.m.