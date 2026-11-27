Un total de 388 nuevos uniformados del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional de Migración (SNM) fueron juramentados este viernes 27 de noviembre por el presidente de la República, José Raúl Mulino , en un acto realizado en los terrenos de la Cuarta Brigada Occidental, ubicada en Progreso, Barú, provincia de Chiriquí.

En ese marco, el mandatario destacó el esfuerzo de los estamentos de seguridad y reiteró que no habrá contemplaciones con el crimen organizado. Además, señaló que su administración continuará proporcionando recursos para las acciones de seguridad y destacó la labor de los uniformados en la protección del territorio nacional, la tranquilidad de las comunidades y la atención humanitaria. Mulino también resaltó que, mediante la cooperación con Estados Unidos y otros países aliados, se logró una reducción del 99 % del tránsito irregular por la ruta fronteriza.

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Senafront y Migración incorporan a 388 nuevos uniformados

Los graduados forman parte de la promoción XXV-A Licenciado Próspero Quezada, cuyos integrantes completaron seis meses de entrenamiento en la Escuela de Agentes Guardafronteras, ubicada en la sede de la Primera Brigada Oriental de Metetí, Darién. Los nuevos uniformados se distribuyen de la siguiente manera:

197 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

191 inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Durante su formación, los agentes e inspectores aprobaron módulos de doctrina, principios legales, procedimientos policiales, supervivencia y otros ejes tácticos.