La Coalición Vamos anunció que ha superado el 2 % de firmas requerido por la legislación electoral para constituirse como partido político en Panamá, tras culminar el proceso de revisión y verificación de firmas realizado por el Tribunal Electoral (TE).

La agrupación indicó que ha superado la cantidad de ciudadanos requerida por la legislación electoral, por lo que ahora queda pendiente el cumplimiento de las demás etapas y formalidades previstas en la ley.

Coalición Vamos avanza en su proceso de constitución como partido político

El Tribunal Electoral dio a conocer que, tras la revisión realizada por sus equipos legales, se comprobó que los estatutos de la agrupación se encontraban en orden y cumplían con los requisitos establecidos por la legislación electoral.

Asimismo, se han validado más de 50 mil firmas y se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de representación territorial por provincia y comarca, establecidos en el Código Electoral.

“Tras culminar estas revisiones, hemos sido formalmente notificados de la resolución que nos permite avanzar hacia la siguiente etapa de nuestro proceso de constitución como partido político”, detalló la Coalición Vamos mediante un comunicado.