El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 26 de noviembre el tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.
Ganadores del tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/.1,000.00
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Dayana Díaz
Flor María Gómez
Mitzi Jaén
Cristóbal Samudio
Blanca Vanessa Díaz
Keisys Cedeño
José Ignacio Mejías
Marcela Romero
Javier Cruz
Sebastián Ojo
Ganadores de B/.5,000.00
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Lidia Delgado
Pedro Díaz
Kenia Rodríguez
Amina Rubatino
Celinda Gómez
Micaela Jaén
Milena Vergara
Marina Peralta
Bienvenido Muñoz
Franklin Ortega
Ganadores de B/.10,000.00
- Kely Quintero
- Ana Victoria Castillo
- Nicole Barsallo
- Ariel Samaniego
- Carmen Rodríguez
¿Cómo se cobran los premios de la Lotería Fiscal Regional?
Los premios de la Lotería Fiscal se pagan mediante transferencia bancaria, una vez validados la identidad del ganador y los documentos requeridos.
Los ganadores deben gestionar el pago de sus premios en las administraciones provinciales y seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos (DGI).