El suministro de agua potable en varios sectores de las provincias de Panamá y Panamá Oeste se verá afectado el próximo martes 1 de diciembre de 2026, debido a la suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora de Miraflores, informó el Canal de Panamá.
Sectores afectados por trabajos en la potabilizadora de Miraflores
El Canal de Panamá informó que las siguientes áreas presentarán afectaciones en el suministro de agua potable:
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Arraiján
El Tucán
Panamá Pacífico
Veracruz
Balboa
Calle J
San Miguel
Llanos de Curundú
Altos de Curundú
Asimismo, en las áreas abastecidas por los siguientes tanques, las afectaciones dependerán de los niveles de consumo durante la suspensión de operaciones:
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Albrook
Cocolí
El Chorrillo
Gamboa
Paraíso
Pedro Miguel
¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua potable?
El Canal de Panamá indicó que, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, la potabilizadora de Miraflores reanudará sus operaciones y el suministro de agua potable se recuperará de forma gradual.