El suministro de agua potable en varios sectores de las provincias de Panamá y Panamá Oeste se verá afectado el próximo martes 1 de diciembre de 2026, debido a la suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora de Miraflores, informó el Canal de Panamá .

De acuerdo con el comunicado, los trabajos de mantenimiento se realizarán en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo que la planta permanecerá fuera de operaciones durante ocho horas.

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Sectores afectados por trabajos en la potabilizadora de Miraflores

El Canal de Panamá informó que las siguientes áreas presentarán afectaciones en el suministro de agua potable:

Arraiján

El Tucán

Panamá Pacífico

Veracruz

Balboa

Calle J

San Miguel

Llanos de Curundú

Altos de Curundú

Asimismo, en las áreas abastecidas por los siguientes tanques, las afectaciones dependerán de los niveles de consumo durante la suspensión de operaciones:

Albrook

Cocolí

El Chorrillo

Gamboa

Paraíso

Pedro Miguel

¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua potable?

El Canal de Panamá indicó que, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, la potabilizadora de Miraflores reanudará sus operaciones y el suministro de agua potable se recuperará de forma gradual.